У Супрун массово аннулируют договоры пациентов с врачами: в чем дело

Национальная служба здоровья Украины деактивировала в электронной системе 10244 декларации о выборе врача.

Как сообщает пресс-служба НСЗУ в Facebook, жители Ирпеня якобы подписали декларации с коммунальным предприятием "Ирпенский центр первичной медико-санитарной помощи" Ирпенского городского совета.

Однако в НСЗУ отметили, поскольку на основе данных из системы лечебные учреждения получают финансирование за принятых пациентов, то в НСЗУ регулярно осуществляют верификацию данных в электронной системе, чтобы избежать двойной оплаты, отключают учетные записи умерших и тому подобное.

Проверку в Ирпене устроили из-за обращения законного представителя ребенка, который пытался оформить на него декларацию и обнаружил, что она уже заполнена в другом учреждении. После этого случая в апреле 2019 года было проведена верификация 16 703 деклараций.

"По результатам сверки было установлено, что 10 244 деклараций были поданы с нарушениями Порядка, утвержденного приказом Минздрава № 503", – подчеркнули в НСЗУ.

В частности, некоторые экземпляры деклараций не были вообще распечатаны из электронной системы здравоохранения; большая часть напечатанных деклараций не содержала подписи пациента. Часть деклараций была заполнены не по установленной форме; часть - заполнена не в электронной системе здравоохранения, а "от руки", что противоречит требованиям Порядка.

Декларации с врачом golos.ua

"Такие нарушения могут свидетельствовать о том, что некоторые пациенты на самом деле могли не выбирать врачей указанного медицинского учреждения. Следовательно, их право на свободный выбор врача было нарушено. Для установления таких случаев соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы", – добавили в Службе.

В ходе анализа деклараций комиссия дополнительно обнаружила допущения ошибок в персональных данных пациентов; подписание одной подписью 4-х и больше деклараций разных пациентов; подписание декларации одного и того же пациента различными подписями, внесение некорректных данных в раздел "законный представитель пациента" в декларациях детей.

Администрация заведения предоставила объяснения о совершенных нарушениях, но декларации с нарушением оставались активными в электронной системе, а следовательно, нарушения не были исправлены. Поэтому 16 мая было принято решение о деактивации в электронной системе здравоохранения 10 244 деклараций о выборе врачей. Также НСЗУ осуществит пересчет средств, уже выплаченных за эти декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL, НСЗУ представила данные по программе "Доступные лекарства". С помощью дешборда "Доступные лекарства" можно рассмотреть детально.

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