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У мужчины на шее выросла опухоль размером с голову: ужасающие фото

1.4тЧитать новость на украинском

В Индии хирурги удалили огромную опухоль с шеи мужчины, которая росла там более 20 лет. Сам пациент все это время считал, что у него было обычное воспаление щитовидной железы.

Опухоль весила 1,4 килограмма, пишет британский таблоид Daily Star. Отмечается, что 55-летний фермер Сомаи, живущий на севере Индии, заметил проблемы со здоровьем еще несколько десятков лет назад.

Советы обратиться за медицинской помощью он всячески игнорировал, а сделал это только после того, как новообразование сравнялось в размерах с его собственной головой. Врачи диагностировали у пациента подчелюстную опухоль. Операция по ее удалению заняла почти четыре часа.

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"Опухоль сильно жала на сонную артерию, которая является основным кровеносным сосудом в области шеи и поставляет кровь к мозгу, шеи и лица", ― отметил доктор Онкар Ведак, в клинику которого и обратился Сомаи.

Он заявил также, что пациента выпишут из больницы сразу же после удаления послеоперационных швов.

Как писал OBOZREVATEL, ученые открыли суперспособности популярного фрукта: установлено, что он эффективен при лечении и профилактике онкологических заболеваний.

Место
Индия
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