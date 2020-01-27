У львовянина заподозрили коронавирус из Китая: медики рассказали детали

В понедельник, 27 января, во Львове госпитализировали украинского студента с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Парень накануне вернулся из Китая с подозрительными симптомами.

Врачи поместили студента в областную инфекционную больницу, однако не подтвердили диагноз из-за отсутствия повышенной температуры. Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко, пишет Гал-инфо.

У львовянина заподозрили коронавирус из Китая Украина.ру

По ее словам, парень самостоятельно обратился к врачам с насморком и небольшим кашлем.

"Сейчас он в отдельном боксе и за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела. Известно, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. У него нет подозрения на коронавирус", – сказала врач.

Она отметила, что у студента острое респираторное заболевание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украина находится в зоне риска вспышки смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая, а диагностировать и лечить его в стране не смогут. Об этом заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

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