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У львовянина заподозрили коронавирус из Китая: медики рассказали детали

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В понедельник, 27 января, во Львове госпитализировали украинского студента с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Парень накануне вернулся из Китая с подозрительными симптомами.

Врачи поместили студента в областную инфекционную больницу, однако не подтвердили диагноз из-за отсутствия повышенной температуры. Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко, пишет Гал-инфо.

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Коронавирус может передаваться до появления симптомов: врачи сделали заявление

У львовянина заподозрили коронавирус из Китая

У львовянина заподозрили коронавирус из Китая

Украина.ру

По ее словам, парень самостоятельно обратился к врачам с насморком и небольшим кашлем.

"Сейчас он в отдельном боксе и за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела. Известно, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. У него нет подозрения на коронавирус", – сказала врач.

Она отметила, что у студента острое респираторное заболевание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украина находится в зоне риска вспышки смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая, а диагностировать и лечить его в стране не смогут. Об этом заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Украина Львов
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