У детей обнаружили опасные вещества: опубликовано тревожное исследование

Почти у всех детей в организме присутствуют опасные вещества, входящие в состав полимерных материалов.

К такому выводу пришли ученые из Института Роберта Коха (Германия), пишет Der Spiegel.

Отмечается, что исследователи совместно с Федеральным ведомством по охране окружающей среды осмотрели 2,5 тысячи детей в возрасте от 3 до 17 лет. Практически у всех (97%) в анализах мочи обнаружили 11 видов ядовитых пластификаторов – веществ, которые содержатся в пластике.

У всех детей внутри есть пластик: ученые забили тревогу gazeta.ru

При этом, больше всего подвержены риску попадания таких частиц в организм маленькие дети.

Особую опасность, по словам ученых, представляет перфтороктановая кислота, которая входит в состав верхней одежды и покрытия сковородок. Превышение ее норм обнаружили у 20% детей.

В связи с этим исследователи призвали запретить использование пластика и ПФОК для упаковки детского питания, поскольку они представляют долгосрочную угрозу для малышей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа международных ученых обнаружила неизвестную ранее аутоиммунную болезнь, которая считается потенциально смертельной для детей.

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