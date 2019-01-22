''Причастна церковь?'': почему на Одесчине большинство детей не привиты от кори

В селе Шевченково Килийского района Одесской области врачи только за одно утро 21 января, в понедельник, обнаружили сразу 34 ребенка, больных корью. Родители их не только не прививают, но и не отдают в больницу для лечения.

Всего же в этом селе заболело 48 человек. Сейчас в селе объявлен карантин, закрыта школа и садик. Сообщалось, что тут существует некая церковь, которая убеждает жителей отказываться от прививок. Однако власти говорят – это не так. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В селе Шевченково самая худшая ситуация с прививками в стране;

Обвиняли церковь, но там говорят, что никого прививками не пугали;

Закрыты школа и садик, а по дворам ходят медики и ищут заболевших.

В церкви уверяют, что никого не заставляли отказываться

Начальник управления здравоохранения Одесской обладминистрации Оксана Рокунец-Сорочанская заявила, что родители этого села отказывались от прививок по религиозным причинам.

Как рассказал нам глава ОТГ Килийского района Павел Бойченко, которому и подчиняется это село, в Шевченково действует четыре религиозные общины.

"Есть православные и протестантские. Я собрал руководителей этих общин. Они заверяют, что никто из них никогда не убеждал прихожан отказываться от прививок. На самом деле среди непривитых есть семьи как протестантов, так и православных. Это отдельные люди с собственными убеждениями", – уверяет OBOZREVATEL Бойченко.

В баптистской евангельской церкви "Благая весть" также подтвердили, что никакой пропаганды против вакцинации не проводили.

Церковь "Благая весть" в Шевченково wikipedia.org

"Я знаю, что у нас в церкви заболела только одна девочка. Мы никогда не высказывались и не обсуждали тему прививок. И тем более никого не призывали отказываться от них. Я сам делал себе прививки, и мы понимаем, что здоровье — это важно. Знаю, что прихожане другой церкви как-то обсуждали между собой, что, мол, тот, кто привился, переболел корью сейчас еще сильнее, чем непривитые. Но все это просто разговоры", – рассказал руководитель "Благой вести" в селе Шевченково Иван Слободянюк

Всего же в селе четыре церкви – православная, пятидесятников и две баптистские.

Ситуация худшая из худших

По словам Павла Бойченко, с селянами сейчас проводят беседы и убеждают их привить детей.

"Мы работаем с ними. Конечно, те, кто заболел, уже поняли, что зря отказывались от прививок. Но ситуация пока сложная", – говорит глава ОТГ. Сейчас по дворам местных жителей ходят медики и выявляют больных.

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Среди тех, кто заболел раньше, только двое находятся в больнице в Одессе, а 46 человек находятся под присмотром семейных врачей. Родители только десяти детей дали согласие на прививку.

В целом же Одесская область занимает последнее место в списке привитых детей от кори, краснухи и паротита. Самый отстающий тут как раз Килийский район, а самая худшая ситуация сложилась именно в селе Шевченково. Здесь от кори привито всего 1,8% детей в возрасте от 2 до 7 лет. Всего же в селе живет 150 непривитых детей.

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