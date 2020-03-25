Синэво подарила Минздраву оборудование для самой точной диагностики коронавируса

Компания "Синэво" накануне передала Центру общественного здоровья Украины современное швейцарское оборудование для проведения быстрой и высокоточной диагностики коронавируса COVID-19. Анализатор увеличит скорость тестирования, его точность, а также повысит безопасность работы сотрудников лаборатории.

Как сообщили в самой компании, речь идет о высокотехнологичном оборудовании – швейцарском комплексе Roche, который позволит увеличить скорость проведения и количество тестов на COVID-19, а также значительно повысит точность анализов, исключив из процесса человеческий фактор.

Отмечается, что анализатор используется для выполнения диагностики на COVID-19 так называемым методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Посредством этого метода обнаруживается непосредственно ДНК или РНК вируса в биоматериале, поэтому он является самым точным в мире по диагностике нового коронавируса.

Оборудование уже доставлено компанией "Синэво" в столичную вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины, которая будет проводить тесты на COVID-19.

"Речь идет о человеческих жизнях, поэтому мы, как бизнес, не можем оставаться в стороне. Мы передаем Центру общественного здоровья высокоточный аппарат для своевременной и качественной диагностики коронавируса. Таким образом хотим помочь спасти как можно больше людей", - рассказал директор по развитию "Синэво" Николай Бутенко.

По словам Бутенко, оборудование позволит убрать из начального этапа тестирования на коронавирус вмешательство человека. За счет этого государственная лаборатория сможет существенноувеличить количество выполненных тестов, а также повысить их точность, поскольку устраняется возможность человеческой ошибки.

"Сейчас же в Украине из-за дороговизны оборудования этот начальный этап тестирования, как правило, проводится "вручную" сотрудниками лаборатории, из-за чего скорость и количество выполненных анализов ограничена", - подчеркнул Бутенко.

Бутенко также добавил, что использование нового анализатора также поможет существенно повысить безопасность работы сотрудников лаборатории. "Аппарат выполняет процесс выделения РНК из биоматериала самостоятельно, поэтому сотрудникам лаборатории теперь не придется контактировать с образцами потенциально зараженного биоматериала", - подчеркнул представитель компании.

Как известно, мощность переданного анализатора – 96 тестов в час. Тестирование может проводиться на разных видах биоматериала (кровь, слюна, спинномозговая жидкость и другие).

Производитель комплекса – швейцарская компания Roche, которая считается одним из мировых лидеров медицинского оборудования. Для введения в эксплуатацию анализатора, представители Roche Diagnostics в Украине проведут запуск и наладку работы оборудования, а также специальный инструктаж по работе с комплексом для сотрудников лаборатории Центра общественного здоровья.

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