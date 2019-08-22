"Трястись от страха и отвращения!" Супрун рассказала, как побороть кошмарные стрессы

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрунрассказала украинцам о ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство.

Глава Минздрава в Facebook назвала основные симптомы и как бороться с данной болезнью.

"Просыпаться среди ночи и пытаться выхватить из-под подушки автомат. Прятаться под кровать, когда слышишь новогодние фейерверки. Трястись от страха и отвращения, когда чувствуешь те же духи, которые были у насильника. Напиваться, лишь бы не возвращаться мысленно в подвал с пытками или даже в ненавистную школу. Это – посттравматическое стрессовое расстройство", – пояснила она.

Супрун рассказала, что ПТСР – это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР.

Глава Минздрава перечислила людей, у которых может проявляться данное расстройство:

Ветераны войны.

Гражданские, которые находились в зоне боевых действий.

Жертвы сексуального или физического насилия.

Пленные и жертвы пыток.

Жертвы торговли людьми, сексуального рабства.

Жертвы или свидетели постоянного домашнего насилия.

Жертвы буллинга, в том числе в школе.

Дети, испытывающие неглект (ими не занимаются, даже не кормят, погубленные родителями дети), физического и сексуального насилия.

Свидетели терактов.

Люди, которые находились в зоне стихийного бедствия.

Женщины, которые пережили травматические роды и жестокое обращение медицинского персонала.

Супрун также навела несколько примеров, как может проявляться ПТСР. Например, это постоянные мысли о травматическом событии или же жизнь в полной боевой готовности.

"Такой человек мгновенно занимается, раздражается, беспокоится и переживает мыслями о собственной безопасности. Тревожность может проявляться в нарушении сна, внимания или иметь физическое отображение: запоры, несварение, гипертонус мышц или тахикардия", – отмечено в сообщении.

Стресс

Также среди симптомов могут выделяться панические атаки, хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и жжения за грудиной, судороги, боль в пояснице. Человек под ПТСР часто сторонится людей, отдаляется от близких, злоупотребляет алкоголем, сигаретами.

Супрун отметила, что есть несколько способов лечить ПТСР, но ни один из них не является исчерпывающим и универсальным.

"Человека, у которого диагностировали ПТСР, следует заверить, что он не сумасшедший, и это пройдет. Специалист – психотерапевт, психиатр, социальный работник, квалифицированный работать с травмированными людьми, – должен предоставить информацию о ПТСР и его преодоления, лучше в письменной форме", – подчеркнула она.

Глава Минздрава посоветовала найти группу поддержки и создать безопасную среду, чтобы избавиться от триггеров травматических воспоминаний. При этом лечение ПТСР включает и медикаменты, которые выписывают врачи при необходимости.

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