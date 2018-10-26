''Три раза цепляли за голову'': в Украине разгорелся скандал из-за смерти младенца

В Житомирской области умер 4-месячный мальчик, который при рождении получил тяжелые травмы.

Как говорится в сюжете ТСН, родители винят врачей, которые не сделали роженице кесарево сечение. Медики вытаскивали младенца вакуумом и нанесли травму головы (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

У 21-летней Кристины Потапенко он был первенцем. Она рожала в больнице Малинского района. Полсуток у девушки длились схватки, она умоляла сделать ей кесарево сечение, но медики отказались.

"Три раза цепляли за голову вакуумом. Головка, как луковка, маленькая, и три гематомы сзади на голове. Я спрашиваю: что вы этому ребенку сделали, что он лежит неподвижно", - рассказал отец роженицы Николай Потапенко.

По словам самой Кристины, медики положили ребенка ей на живот уже мертвым, вместо того, чтобы откачивать. А только потом начали предпринимать действия.

"Она сказала, что я виновата, что у меня сил не хватило. Мне сказали, что правая часть мозга у него не работает. Он постоянно кричал, был очень нервный, у него ручки выкручивались, язычок выбрасывал постоянно", - рассказала она.

Отец Кристины пригрозил устроить самосуд, если наказания законного не будет. Он уточнил, что об этом будет знать вся Украина. В свою очередь, зав отделением больницы защищает подчиненных, якобы те действовали правильно, а показаний к кесареву не было.

"Ребенок начал страдать, когда у нее уже были потуги, и связано это было с тем, что там было тугое обвитие пуповины. В связи с этим начался стресс, и врач принял правильное решение, потому что надо было экстренно решать. Единственный выход был – это вакуум. И родился тряжелый ребенок", - сообщила заведующая родильным отделением Наталья Полянская.

В полиции открыли уголовное производство и проверяют действия медиков. По словам замначальника следственного отделения Малинского райотдела полиции Владимира Кириченко, вероятно, было ненадлежащим образом оказана медицинская помощь. Правоохранители допросили свидетелей и собрали документы. Если вину медиков докажут, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вспыхнул скандал на Закарпатье из-за халатности врача, который оставил в горле ребенка иглу.