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/Блоги - Новости медицины

МедГоблин
МедГоблин
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Траумель – не колите себе эту гадость!!

28.1тЧитать материал на украинском

Итак, Траумель, или может ли нечто бездоказательное при наличии кучи доказательств?

Траумель, как все знают – это такая суперпопулярная мазюка или раствор для инъекций - которые должны помогать от травм, растяжений, болезней кожи, фолликулярных кист и всякого разного другого.

Формально, это – гомотоксикологический препарат, который является одним из сортов ГОВНОПАТИИ! В реальности же, разведения в Траумеле очень низкие даже по гомеопатическим меркам, поэтому вполне возможно, что препарат содержит какое-то количество молекул "действующего вещества". В основном эти вещества – это всякие травки.

Про Траумель существует масса позитивных публикаций, где авторы утверждают, что не имеют конфликта интересов. Однако, исследования проводились и рисовались на деньги производителя – Heel GmbH, что, само по себе, уже целиком можно считать конфликтом интересов. Это уже само по себе можно считать конфликтом интересов, даже если исследователям за это не платили денег в карман, ведь возможность профинансировать исследование и быть опубликованным – тоже большая ценность, а иногда пиар дороже денег.

Тем не менее, давайте глянем на доказательства "за".

При растяжении связок голени, как пишут, Траумель такой же эффективный, как и мазь с диклофенаком.

Но тут есть два "но".

- плацебо-контроля не было. А поскольку растяжение связок чудесно проходит само по себе, и нужно еще разобраться, помогает ли мазь с диклофенаком;

- пациенты не знали, чем именно их лечат. Это хорошо, но исследователи, которые анализировали и интерпретировали результаты – знали! К тому же мази отличались по внешнему виду.

Вот вам еще три статьи за авторством Krüger K, с разницей в год:

- возможно, Траумель меняет иммунный ответ на нагрузку;

- возможно, Траумель ускоряет регенерацию тканей;

- возможно, Траумель влияет на параметры иммунной системы.

Обращаем внимание, что во всех исследованиях указано: "имеют ли эти открытия какое-либо клиническое значение - неизвестно"

ВСЕ исследования оплачены Heel GmbH.

Траумель не влияет на заживление кожи (исследование на мышах). Будете смеяться, но исследование тоже частично оплачено Heel GmbH.

Теперь посмотрим независимые публикации – то есть те, которые НЕ оплачивались производителем Траумеля Heel GmbH. Что называется, почувствуйте разницу:

- Траумель не эффективен при мукозите;

- механизм действия Траумеля неясен. Он остается популярным, не взирая на отсутствие доказательств эффективности;

- применение Траумеля при травмах у спортсменов в качестве доказательств имеет лишь личное мнение отдельных специалистов. Контролируемых исследований НЕТ.

Ярче всего разницу между проплаченными и независимыми публикациями можно продемонстрировать так:

Проплаченая статья:

Один пациент. Вывод: Траумель безопасен и эффективен для лечения мышечных травм.

Независимый метаанализ: отсутствуют данные о миотоксичности Траумеля. На данный момент его нельзя рекомендовать для лечения мышечных травм!

Дабы окончательно разгромить оппонентов, Heel GmbH запланировало масштабное качественное исследование по Траумелю при патологии плечевого сустава.

Однако, прошло 3 года, а результаты так и не опубликовали. Может, еще опубликуют?

Вряд ли. На сайте Clinicaltrials.govhttps можно найти промежуточные результаты. И, хотя они не полные, становится ясно, почему публикация не выйдет.

Исследование закончилось и не обновляется с 2016 года.

Как-то так получается, что фундаментальная наука с Траумелем не дружит. Но то такое... Главное, что с ним дружат покупатели и некоторые специалисты.

Откровенно говоря, если вам нравится мазать им синяки, а лишние деньжата давят в кармане – смело мажьте. Каждый сам для себя выбирает, как просирать свои деньги.

Но, сделайте для себя кое-что полезное – сдерживайтесь от траумелевых инъекций. Не стоит ширяться веществом, безопасность и уместность которой не исследована и сомнительна.

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Popovich Sergey
Popovich Sergey
- безопасность и уместность Траумель С в т.ч. инъекций - подтверждается многими аргументами: - не только плацебо-контролируемыми двойными слепыми исследованиями, - но и сравнительными с др. НПВС - экспериментальными in vitro - многими десятками диссертаций - включением в учебник УЕФА для спортивных врачей; - включением в методические рекомендации МОЗ Украины, в т.ч. применение у новорожденных; - и реальный клинический опыт многих специалистов в Европе - когда результаты настолько очевидны, что никакие плацебо-контролируемые и двойные слепые не требуются!
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Popovich Sergey
Popovich Sergey
А автор, собственно говоря кто: врач?, провизор? или простой прохожий? Потому что материал какой-то оскорбительно-непрофессиональный с уличной лексикой: - речь изобилует откровенными оскорбительными словечками и выражениями: "...сортов гавнопатии..." - фраза "разведения в Траумеле очень низкие даже по гомеопатическим меркам" - показывают, что автор не разбирается в гомеопатической технологии, дозах и Фармокопее гомеопатической; - "исследования проводились и рисовались на деньги производителя – Heel GmbH" - подавляющее количество исследований в мире финансируется производителем напрямую, а остальные - косвенно; - по исследованию "растяжение связок голени: сравнение Траумель с мазь с диклофенаком; ... есть два "но". - плацебо-контроля не было" - В этом не было, т.к. сравнивались препараты. Однако есть есть исследование Траумель при растяжении связок с двойным слепым плацебо-контролем - https://www.lvrach.ru/2016/07/15436522/ - та же описаны исследования по раствору для инъекций Траумель С; - также Кокрановским сообществом отмечена убедительная доказательность применения раствора Траумель С при стоматите индуцированном химиотерпией: "Новости науки Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, van Haselen R, Fisher P. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Кокрановский обзор оценки эффективности и безопасности применения гомеопатических лекарственных средств для профилактики и терапии побочных эффектов при лечении онкозаболеваний Авторами проведен поиск среди элек- тронных баз данных и в специализиро- ванной литературе рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) гоме- опатических лекарственных средств у пациентов с онкозаболеваниями, в кото- рых применение этих лекарств было на- правлено на профилактику или лечение симптомов, связанных с побочными эф- фектами химио- или лучевой терапии. В обзор были включены исследования пациентов разных возрастных групп и на всех этапах заболевания — 8 контро- лируемых исследований (7 плацебо- контролируемых и 1 после активно- го лечения), в которые были включено 664 пациента. Два исследования с высокой достовер- ностью продемонстрировали хорошую эффективность: в первом (254 участ- ников) — применение мази с экстрак- том календулы, показало высокую эф- фективность в профилактике развития постлучевого дерматита, а во втором (32 участника) — использование анти- гомотоксического препарата Траумель С (жидкость для полоскания рта) позволи- ло добиться положительного клиниче- ского эффекта в лечении вызванного хи- миотерапией стоматита. Два других исследования сообщили о положительных результатах, но степень достоверности была неясна. Еще в четы- рех исследованиях были получены отрицательные результаты. Гомеопатические препараты, используе- мые во всех исследованиях, не вызывают серьезных побочных эффектов. В исследованиях получены предвари- тельные данные, показывающие эффек- тивность применения мази с экстрактом календулы для профилактики возникно- вения постлучевого дерматита и антиго- мотоксического препарата Траумель С (жидкость для полоскания рта) в терапии вызванного химиотерапией стоматита." - "механизм действия Траумеля неясен" - ?! - полная ложь, так как еще в 1998 году(!) был получен патент в Германии по механизму действия: "С вопросом о целевой направленности воздействия препаратов не- посредственно связан и вопрос о механизме этого действия. В ходе многолетних исследований был обнаружен один из важнейших меха- низмов воздействия комплексных антигомотоксических препаратов, получивший достойное признание не только в научных кругах, но и на государственном уровне. Иммунологическая вспомогательная реакция в гомотоксикологии зарегистрирована Немецким патентным ведом- ством (в 1998 г., под номером 397-50-559 «Хеель» - Иммунологическая вспомогательная реакция в гомотоксикологии») в качестве механизма действия комплексных гомеопатических препаратов. Суть патента за- ключается в применении наиболее современных стратегий иммуноте- рапии: уменьшении медиаторов неспецифического иммунитета (ма- крофагов, нейтрофилов), интерлейкина-1 и непрямом ингибировании воспаления посредством регуляторных лимфоцитов с антиген-специ- фическим действием. В результате влияния сверхмалых доз действую- щих веществ организме образуются регуляторные CD3-Т-лимфоциты, которые характеризуются специфическим иммунокорригирующим действием, в отличие от действия других иммуномодулирующих и им- муностимулирующих препаратов." - по применению в спорте Траумель С - он широко применяется врачами как олимпийскими сборными разных стран (Германии, Прибалтики, Украины и др.), так и в профессиональных футбольных клубах (немецких, английской премьер-лиги - "Челси" и др. Почему? Потому что эффект от его применения очевиден. Вот ссылка на американский сайт: http://www.medinatura.com/pro/doping и фрагмент текста: "Доктор Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт - ортопед, имеет практику в Мюнхене по спортивной медицине, а с 1977 года он является командным врачом мюнхенской Баварии, одной из пяти лучших команд в мире по футболу / футболу; Кроме того, он является членом медицинской команды Национальной сборной Германии по футболу / футболу с 1996 года. Кроме того, он является лечащим врачом ведущих кенийских и эфиопских бегунов на длинные дистанции." - по вопросу "миотоксичности Траумеля" - данных нет потому, что не вызывает; аргумент "ЗА" - он не входит список допинга: производитель Traumeel Injection Solutions, опубликовал следующее заявление о допинге, которое основано на анализе, который доктор Вольфганг Штрессер назвал «Заявление по вопросу дозировки и допинга с помощью гормонсодержащей гомеопатии»: «Допинг - лекарства производства Heel успешно используются для лечения спортсменов-любителей и профессиональных спортсменов во всем мире. Иногда возникает вопрос, может ли применение препаратов Heel привести к положительному эффекту допинга, тем более что некоторые из этих препаратов содержат вещества в сильно разбавленной форме, которые обычно перечислены в международных списках допинга, такие как тестостерон и кортизон. Тем не менее, независимый токсикологический институт теперь прояснил этот вопрос, и результаты неоспоримы: разведения с конечной концентрацией (т.е. концентрацией в наших готовых продуктах) 10-6 (D6) или выше (D7, D8 и т. Д.) Не могут привести к каким-либо Эффект от допинга. Количества или концентрации разведений лекарств Heel, вводимых в терапии, не приводят к эффекту замещения, который приравнивается к эффекту допинга. Вывод: несмотря на их документированную терапевтическую эффективность, никаких положительных допинговых эффектов для препаратов Heel не ожидается ». Допинговое письмо от доктора Ханса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта ** Дополнительное подтверждение отсутствия влияния применения Traumeel на допинг-тесты можно получить из письма д-ра Müller-Wohlfahrt, в котором он утверждает, что «Допинг с Traumeel может быть исключен со 100% уверенностью» и « Traumeel не появляется в списке ВАДА запрещенных веществ и методов ». Фактически, в некоторых национальных списках (например, немецкая NADA), Traumeel указан как лекарство, которое будет использоваться без проблем. * Доктор Вольфганг Стрёссер имеет докторскую степень по фармакологии и доктор медицинских наук; он работает независимым консультантом в области фармацевтики.
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