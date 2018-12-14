Итак, Траумель, или может ли нечто бездоказательное при наличии кучи доказательств?

Траумель, как все знают – это такая суперпопулярная мазюка или раствор для инъекций - которые должны помогать от травм, растяжений, болезней кожи, фолликулярных кист и всякого разного другого.

Формально, это – гомотоксикологический препарат, который является одним из сортов ГОВНОПАТИИ! В реальности же, разведения в Траумеле очень низкие даже по гомеопатическим меркам, поэтому вполне возможно, что препарат содержит какое-то количество молекул "действующего вещества". В основном эти вещества – это всякие травки.

Про Траумель существует масса позитивных публикаций, где авторы утверждают, что не имеют конфликта интересов. Однако, исследования проводились и рисовались на деньги производителя – Heel GmbH, что, само по себе, уже целиком можно считать конфликтом интересов. Это уже само по себе можно считать конфликтом интересов, даже если исследователям за это не платили денег в карман, ведь возможность профинансировать исследование и быть опубликованным – тоже большая ценность, а иногда пиар дороже денег.

Тем не менее, давайте глянем на доказательства "за".

При растяжении связок голени, как пишут, Траумель такой же эффективный, как и мазь с диклофенаком.

Но тут есть два "но".

- плацебо-контроля не было. А поскольку растяжение связок чудесно проходит само по себе, и нужно еще разобраться, помогает ли мазь с диклофенаком;

- пациенты не знали, чем именно их лечат. Это хорошо, но исследователи, которые анализировали и интерпретировали результаты – знали! К тому же мази отличались по внешнему виду.

Вот вам еще три статьи за авторством Krüger K, с разницей в год:

- возможно, Траумель меняет иммунный ответ на нагрузку;

- возможно, Траумель ускоряет регенерацию тканей;

- возможно, Траумель влияет на параметры иммунной системы.

Обращаем внимание, что во всех исследованиях указано: "имеют ли эти открытия какое-либо клиническое значение - неизвестно"

ВСЕ исследования оплачены Heel GmbH.

Траумель не влияет на заживление кожи (исследование на мышах). Будете смеяться, но исследование тоже частично оплачено Heel GmbH.

Теперь посмотрим независимые публикации – то есть те, которые НЕ оплачивались производителем Траумеля Heel GmbH. Что называется, почувствуйте разницу:

- Траумель не эффективен при мукозите;

- механизм действия Траумеля неясен. Он остается популярным, не взирая на отсутствие доказательств эффективности;

- применение Траумеля при травмах у спортсменов в качестве доказательств имеет лишь личное мнение отдельных специалистов. Контролируемых исследований НЕТ.

Ярче всего разницу между проплаченными и независимыми публикациями можно продемонстрировать так:

Проплаченая статья:

Один пациент. Вывод: Траумель безопасен и эффективен для лечения мышечных травм.

Независимый метаанализ: отсутствуют данные о миотоксичности Траумеля. На данный момент его нельзя рекомендовать для лечения мышечных травм!

Дабы окончательно разгромить оппонентов, Heel GmbH запланировало масштабное качественное исследование по Траумелю при патологии плечевого сустава.

Однако, прошло 3 года, а результаты так и не опубликовали. Может, еще опубликуют?

Вряд ли. На сайте Clinicaltrials.govhttps можно найти промежуточные результаты. И, хотя они не полные, становится ясно, почему публикация не выйдет.

Исследование закончилось и не обновляется с 2016 года.

Как-то так получается, что фундаментальная наука с Траумелем не дружит. Но то такое... Главное, что с ним дружат покупатели и некоторые специалисты.

Откровенно говоря, если вам нравится мазать им синяки, а лишние деньжата давят в кармане – смело мажьте. Каждый сам для себя выбирает, как просирать свои деньги.

Но, сделайте для себя кое-что полезное – сдерживайтесь от траумелевых инъекций. Не стоит ширяться веществом, безопасность и уместность которой не исследована и сомнительна.