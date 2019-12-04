Трансплантация в Украине: "Слуги народа" приняли законопроект о реформе

Монобольшинство Верховной Рады поддержало в первом чтении законопроект, которым предлагается отсрочить создание Единой государственной информационной системы трансплантации в Украине до 1 января 2021 года.

"За" на пленарном заседании в среду, 4 декабря, проголосовали 326 народных депутатов. При этом, принято решение, что документ будут готовить ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Законопроект позволяет украинцам пользоваться данными в бумажных документах для проведения трансплантации до начала 2021 года.

"Слуги народа" приняли законопроект о трансплантации Еспресо

Документ даст возможность наладить эффективный механизм взаимодействия с реестрами гемопоэтических стволовых клеток за рубежом и использовать негосударственные реестры для наполнения национальной базы данных доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Авторы законопроекта предлагают не создавать отдельное министерство по вопросам трансплантации, вместо этого поручить Министерству здравоохранения создать специализированную государственную организацию.

Согласно документу, Государственная информационная система сопровождения трансплантации будет состоять из Единой государственной информационной системы трансплантации и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Отметим, электронная система должна была заработать еще в начале 2019 года, однако ее безопасность не была подтверждена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их распространение.

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