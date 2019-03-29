Трансплантация органов в Украине: Порошенко подписал важный закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал доработанный закон, который изменяет правила трансплантации донорских органов в стране.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Ранее за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку" проголосовали народные депутаты.
"Возвращено за подписью президента", — отмечается в графе "прохождение" закона.
Иллюстрация. Трансплантация органов
Doctoroff.ru
Ожидается, что документ позволит разблокировать возможность применения в Украине трансплантации.
Закон предусматривает, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2020 года, положения этого закона по использованию указанной системы не применяются.
Вместо этого организация трансплантации должна осуществляться на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.
Более детально о том, как будет действовать новый украинский закон, читайте в нашем материале по ссылке.
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