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/Новости медицины

Трансплантация органов в Украине: Порошенко подписал важный закон

1.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко подписал доработанный закон, который изменяет правила трансплантации донорских органов в стране.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Ранее за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку" проголосовали народные депутаты.

"Возвращено за подписью президента", — отмечается в графе "прохождение" закона.

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Иллюстрация. Трансплантация органов

Иллюстрация. Трансплантация органов

Doctoroff.ru

Ожидается, что документ позволит разблокировать возможность применения в Украине трансплантации.

Закон предусматривает, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2020 года, положения этого закона по использованию указанной системы не применяются.

Вместо этого организация трансплантации должна осуществляться на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Более детально о том, как будет действовать новый украинский закон, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали самую опасную группу крови человека.

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Тема
Здоровье
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
трансплантация органовЗаконодательстводонор
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