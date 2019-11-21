Прием антибиотиков: какие ошибки чаще всего допускаются

18-24 ноября – Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Этот вид лекарств спасает человечество от множества опасных инфекций. Несмотря на большой опыт их использования в медицине и рекомендации врачей по их приему, пациенты постоянно нарушают несложные правила. Эти ошибки не только стоят на пути к выздоровлению, но и дают бактериям шанс на выживание и приобретение такого опасного свойства, как устойчивость к антибиотикам.

Итак, самые распространенные заблуждения про антибиотикотерапию.

Антибиотики действуют на вирусы

При вирусных инфекциях антибиотики не действуют, не помогают и не улучшают ничего, кроме материального благополучия производителей и продавцов антибактериальных средств!

Антибиотики "садят" иммунитет

Ни одно из современных антибактериальных средств не обладает угнетающим действием на иммунную систему. Здесь, как сплошь и рядом у нас, путаются причина и следствие. В угнетении иммунитета виновата болезнь, которая и послужила поводом для назначения антибиотиков.

Антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях

Антибиотикотерапия не способна уменьшить вероятность бактериальных осложнений. Осложнения все равно возникают, но связаны они с бактериями, которые уцелели после напрасно назначенного антибиотика. Следовательно, нужен уже другой препарат, и этот "другой", как правило, заметно дороже первоначального – напрасного.

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Антибиотики бывают сильными и слабыми

Средний наш соотечественник склонен увязать силу антибиотика с его способностью опустошать карманы и кошельки. Людям очень хочется верить в тот факт, что если антибиотик "А" в сто раз дороже, чем антибиотик "Б", то он и в сто раз эффективнее. Но не тут-то было...

Все очень дорогие препараты используются лишь в очень серьезных, и к счастью, не очень частых ситуациях, когда конкретная болезнь вызвана микробом, устойчивым к действию большинства препаратов, когда имеет место выраженное снижение иммунитета, когда состояние настолько тяжелое, что требуется очень быстрая и очень эффективная помощь.

Вместе с антибиотиками надо принимать противогрибковые препараты

Кандидоз – как специфический побочный эффект антибиотикотерапии – вполне возможен, и его развитие действительно подлежит лечению с использованием противогрибковых средств.

Но никаких доказательств того, что противогрибковые препараты оказывают профилактическое действие и уменьшают вероятность кандидоза, не существует.

Результат: пациент поедает ненужное лекарство; необоснованно тратятся деньги; кандидоз (вызванный устойчивыми к данному лекарству грибками) все равно возникает, поэтому надо назначать (приобретать) другое средство – посильнее, поактивнее, подороже.

При приеме антибиотиков надо принимать лекарства "для кишечника"

Угнетение кишечной флоры, выраженное настолько, что это требует лечение, – явление достаточно редкое. Встречается оно при применении антибиотиков широкого сперктра действия, особенно тогда, когда прием антибиотика сопровождается экспериментами с питанием – насильственным кормлением, злоупотреблением жирной пищей.

Тем не менее диета в сочетании с прекращением антибиотикотерапии – вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается очень быстро.

Неудивительно, что большинство капсул с "волшебными бактериями" – это лекарства с недоказанной эффективностью.

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Противоаллергические средства обязательны при антибиотикотерапии

Пример-пояснение. У мальчика Пети аллергия на ампициллин. Но мы этого пока еще не знаем. Ребенок съел таблетку ампициллина, через час появилась зудящая сыпь, прием антибиотика отменили.

Второй вариант развития событий. Вместе с антибиотиком мальчику дали противоаллергический препарат супрастин. Сыпь появилась не сразу, а после третьей таблетки ампициллина. Таким образом, ребенок получил три таблетки противопоказанного препарата вместо одной. Лучше это или хуже – вопрос риторический.

Резюме: аллергия, связанная с приемом антибиотиков, действительно не редкость. Отсюда важное правило – препарат, вызывающий аллергическую реакцию, должен быть незамедлительно отменен и заменен препаратом другой группы.

Если после приема антибиотика стало хуже – его нужно срочно отменить и заменить

Под действием антибиотиков бактерии могут разрушаться, это сопровождается выбросом в кровь эндотоксинов. На их выброс организм реагирует ознобом, повышением температуры тела – все это в первые сутки лечения проявляется как реальное ухудшение состояния. Такое развитие событий получило название "эндотоксическая реакция", и врачей специально учат отличать ее от неэффективности препарата.

Резюме: если после принятой таблетки или инъекции антибиотика повысилась температура и начался озноб, то это вовсе не означает, что данный препарат не подходит и надо бежать в аптеку за другим. Это означает, что надо посоветоваться с доктором.

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