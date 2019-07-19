"Толкали" наркотики онкобольным! Гослекслужба расскрыла незаконную схему

Гослекслужба Украины зафиксировала случай незаконного использования психотропного препарата кетамин в медицинских целях.
Центр психоонкологии "ЭКСПИО" рекламирует онкобольным инновационные методы лечения депрессии, среди которых кетаминовая терапия в виде капельниц. Мошенники ссылаются на официальное разрешение соответствующего органа. Об этом сообщается на официальной странице Гослекслужбы в Facebook.
На сайте центра представлена ложная информация о наличии лицензии на использование наркотических средств и психотропных веществ. Стоимость сеанса кетаминовой терапии составляет 3000 гривен.
Скриншот expio.org.ua
Скриншот expio.org.ua
Ссылки на страницы центра:
Как писал MedOboz ранее, в Украине злоумышленники организовали продажу через интернет незарегистрированного препарата от гипертонии
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