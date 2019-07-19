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/ Онкология

"Толкали" наркотики онкобольным! Гослекслужба расскрыла незаконную схему

1.5т Читать материал на украинском

Гослекслужба Украины зафиксировала случай незаконного использования психотропного препарата кетамин в медицинских целях.

Центр психоонкологии "ЭКСПИО" рекламирует онкобольным инновационные методы лечения депрессии, среди которых кетаминовая терапия в виде капельниц. Мошенники ссылаются на официальное разрешение соответствующего органа. Об этом сообщается на официальной странице Гослекслужбы в Facebook.

На сайте центра представлена ложная информация о наличии лицензии на использование наркотических средств и психотропных веществ. Стоимость сеанса кетаминовой терапии составляет 3000 гривен.

"Толкали" наркотики онкобольным! Гослекслужба расскрыла незаконную схему

Скриншот expio.org.ua

"Толкали" наркотики онкобольным! Гослекслужба расскрыла незаконную схему

Скриншот expio.org.ua

Ссылки на страницы центра:

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Тема
Лекарства в Украине
Место
Украина
Теги
мошенники онкология
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