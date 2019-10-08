В медицинской сфере РФ назревает скандал – между Министерством здравоохранения и Российской академией наук, эксперты которой поставили под сомнение эффективность и безопасность для пациентов некоторых представленных на рынке лекарств. Конфликт двух ведомств заключается в том, что, по мнению, РАН информация должна стать публичной, однако, Минздрав против этого и ссылается на коммерческую тайну. Зависит ли здоровье пациентов от доступности всех данных о вреде и пользе препаратов?

Комиссия РАН назвала популярный противовирусный препарат Кагоцел опасным. Оказалось, что лекарство обладает высокой токсичностью, при этом его клинические испытания не были закончены. Оно не продается нигде в мире, только на территории России и стран СНГ, включая Украину.

Противовирусный препарат Кагоцел Иллюстрация

Причина опасности Кагоцела кроется в том, что он является производным госсипола – мужского контрацептива, который использовался в свое время в Бразилии и Китае.

Так, начиная с 1970 года, в Китае исследовали госсипол (природный полифенол, получаемый из хлопчатника) как противозачаточное средство для сильной половины человечества. Однако из-за побочных реакций эксперимент, который длился 10 лет, свернули. Вместе с необратимой потерей фертильности отмечался дефицит калия, утомляемость, в более тяжелых случаях – параличи и угнетение дыхательной функции. Исходя из полученных данных о вреде для организма, ВОЗ рекомендовала больше не исследовать госсипол. Это было в 1998 году.

Кагоцел негативно влияет на фертильность мужчин Иллюстрация

Хлопчатник - природный источник госсипола Иллюстрация

Сегодня повсеместная доступность Кагоцела в РФ препятствует выполнению нацпроекта "Демография", цель которого – повысить рождаемость в стране. Как возможно поднять показатель рождаемости, когда противовирусный (противозачаточный) Кагоцел стал лидером продаж за первое полугодие 2019 г.? Производителем препарата является компания "Ниармедика".

Итак, пациентам Кагоцел представлен как препарат, индуцирующий выработку собственного интерферона в организме и использующийся при герпесе, гриппе и ОРВИ. В качестве "побочки" в инструкции указаны только аллергические реакции. По словам производителей, госсипол в препарате находится в связанной форме, поэтому его потенциальный вред не имеет значения. Чтобы доказать эффективность, также приводятся результаты испытания на мышах, но, как говорилось выше, клинические испытания (с участием пациентов) не были завершены.

На украинском рынке Кагоцел тоже представлен (Ниармедик Плюс/Алекс Фарм). Его стоимость составляет: 10 таблеток - 230 грн, 20 таблеток - 400 грн. Препарат аналогов не имеет.

Скриншот tabletki.ua

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