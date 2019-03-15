Позиция на передовой обязывает к постоянному обновлению своей базы знаний. Одна из лучших международных площадок для профессионального апгрейда дерматолога – ежегодный Конгресс Американской Академии Дерматологии (AAD) в США. Свои наблюдения и открытия на последнем Конгрессе (март, 2019) в Вашингтоне я записывала в ежедневник – теперь делюсь с вами.

*Тайминг по-американски. Выйти за временные рамки доклада для нашего лектора – обычное дело. За океаном подобная практика совершенно не допустима. Американские спикеры демонстрировали идеальное чувство времени, четко придерживаясь прописанного тайминга: 3:34 РМ - доклад №1; 3:48 РМ - доклад №2; 4:02 РМ – доклад №3. Минуты не округлялись, и докладчики укладывались в задекларированные 12, 15, 18 минут. Регистрация участников Конгресса начиналась в 6 утра, а программа стартовала с 7.30 – время в американской культуре, действительно, на вес золота.

Графа "Третий пол". Трансгендерные пациенты в Штатах – уже отдельная группа с особенностями ведения у врачей разных специальностей. Например, дерматологу следует учитывать, что все эти люди в несколько раз чаще других посещают солярий, соответственно, у них чаще встречается рак кожи. Заместительно-гормональная терапия, которую проходят многие трансгендеры, тоже добавляет деталей. Вот почему в США и некоторых других странах в медкартах отдельной графой идет "Сексуальная история", а графа "Пол" предусматривает не два, а три (!) варианта ответа. По данным американских исследований, до 8% подростков в старших классах ощущают "иную" половую идентификацию, поэтому тема несовпадения гендерной идентичности подростка с зарегистрированным при рождении полом здесь не замалчивается/осуждается, а основательно изучается. Лекция "Педиатрическая дерматология в ЛГБТ группах" на Конгрессе – тому подтверждение.

*Волшебная палочка. Консилер для маркировки прыщиков теперь обычный аксессуар женской сумки. А вот специальный карандашик для ретуширования на лице розацеа (красных угрей) – это уже что-то новенькое. Заштриховал ими проблемные зоны и – вуаля! – нет ни пятен, ни красноты. Жаль, что ненадолго. Но для публичных людей очень даже пригодится в хозяйстве такой карандашик.

*Путь к большим деньгам. Дерматология в США высокооплачиваема и очень конкурента из-за возможности делать эстетические процедуры. Час работы дерматолога в разных городах стоит в среднем от 126 до 170 долларов, а годовой доход укладывается в рамки 262 – 353 тысячи у.е. Но путь к финансовой уверенности тернистый, долгий и дорогой. От начала обучения до самостоятельной практики обычно проходит 11 – 15 лет. Сначала студент восемь лет учится в медколледже и медшколе, получает диплом "доктора медицины" и уже с ним должен посвятить еще 3-5 лет так называемой резидентуре (клинической практике) для наработки необходимого количества часов в госпиталях, амбулаториях. Резиденты – основная рабочая сила в американских больницах, при этом их зарплата в три раза ниже, чем у практикующего врача, а рабочий график плотнее – 12 часов в день при шестидневной рабочей неделе. Будущий дерматолог мигрирует из клиники в клинику, за время практики ему положено, к примеру, освоить дерматохирургию: провести около 50 эксцизий (манипуляций по иссечению ткани), самостоятельно сделать пять флэп-пластик – операций по пересадке кожи и т.д. Однако параллельно он изучает и косметологию: есть даже отдельные клиники эстетической медицины для резидентов, а крупные косметологические компании выделяют будущим дерматологам свои препараты, например, по два флакона ботокса для тренировки на друзьях/родственниках/добровольцах. В каком направлении двигаться дальше – молодой врач решает после окончания резидентуры, посвятив еще 1-3 года освоению конкретной специализации.

*Медсестра 80 левела. Впрочем, если тратить годы на резидентуру нет возможности или желания, можно остановиться на восьми годах учебы в медшколе и стать nurse practitioners – кем-то вроде продвинутой медсестры с высшей квалификацией. Такой специалист имеет круг обязанностей, приближенный к полномочиям врача, например, может брать биопсию кожи, смотреть первичных и повторных пациентов, назначать лечение, но у него по большей части "рутинные" случаи.

*Страна золотых лекарств. Рецептурные лекарства в Штатах самые дорогие. По подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, американцы тратят на них около 1200 долларов в год – это больше, чем в любой другой стране в мире. Негодование по поводу роста цен на препараты – такая же привычная эмоция для них, как и для нас. Так 2019-й многие фармкомпании в США начали с очередного скачка цен, подняв с 1 января стоимость сотни лекарств в среднем на 6,3%. Рост цен мотивируется якобы усовершенствованием их состава, однако исследователи темы утверждают, что состав остается прежним. Настоящая причина – в отсутствии конкуренции и жесткой нормативно-правовой базы в США, тормозящей рост цен.

*Дорого, со скандалом, но умереть не дадут. Внешне благополучная Америка ругает собственную систему медобслуживания не меньше, чем мы. Согласно опросам института Гэллапа, 71% американцев считает, что медсистема "находится в состоянии кризиса" или "имеет серьезные проблемы". Чему удивляться – затраты на лечение в США дороже, чем где-либо еще (обычный поход к терапевту стоит в среднем $350). Многие ведут постоянную борьбу со страховыми компаниями, потому что все решают именно они. Далеко не всегда удается выбить у страховиков оплату оригинального топического препарата или сразу назначить желаемую системную терапию, но с другой стороны, если есть состояние, угрожающее жизни - лечением здесь обеспечат, как надо. И скорая тоже приедет. Даже если нет страховки (в среднем на семью она обходится в $500 в месяц), оплатить лечение можно будет задним числом.

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