Тайная жизнь вирусов - как избежать заражения?

В связи с последними событиями возрос интерес к теме вирусов. И это ожидаемо. Поток информации об их особенностях и уровне опасности сопровождает любой выпуск новостей.

Какова природа вирусов и как они живут вне организма человека? Чтобы разобраться, мы обратились к экспертам Клиники Медиком.

Вирусы представляют собой примитивную форму жизни, которая может развиваться и размножаться только в пределах живого организма. Любой вирус состоит из генетического материала и белковой оболочки.

Заражение происходит через прикрепление вируса к мембране живой клетки. Используя различные пути распространения (воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный, через биологические жидкости), вирусы проникают в иммунные клетки, слизистый эпителий или ткани нервной системы.

Период времени между заражением и появлением первых симптомов болезни называется инкубационным периодом. В это промежуток зараженный вирусом организм уже является источником распространения, но пока ничего об этом не знает.

Из инфографики, подготовленной “Клиникой Медиком”, видно, что вирус гриппа или ротавирус имеют не продолжительный инкубационный период до 1 недели. При этом вирус гепатита В, гепатита С или ВИЧ могут “оставаться в тени” несколько месяцев.

Жизнеспособность вируса вне организма определяется его типом и условиями окружающей среды. Так, вирус гриппа может жить годами при температуре ниже 0 и сохранять свои способности к заражению. А при комнатной температуре вирус гриппа погибает в течение нескольких часов.

Чем меньше влажность воздуха в помещении, тем устойчивее вирус гриппа. Поэтому комнату больного необходимо регулярно проветривать.

Распространенные “детские” инфекции - вирус кори, краснухи или ветряной оспы - тоже не отличаются “живучестью”. При комнатной температуре данные возбудители живут от 10 минут (ветрянка) до двух суток (корь). Быстро гибнут от УФ-излучения и простых дезинфицирующих средств.

Эти вирусы получают широкое распространение благодаря относительно длительному инкубационному периоду. Поэтому детские коллективы, при выявлении вспышки заболевания, необходимо закрывать на карантин.

Вероятность передачи ВИЧ через окружающую среду сведена к нулю. При этом вирус приспособлен к жизни в крови и сухих её остатках. На использованных медицинских иглах, к примеру, вирус может жить до 2 недель.

По информации Центра контроля заболеваний США нашумевший коронавирус COVID-19 сохраняет свою жизнедеятельность на поверхностях от нескольких часов до 5 дней. При комнатной температуре бытовые предметы остаются источником заражения для человека в течение 9 дней*. Высокая влажность (от 40%) и низкая температура продлевают срок жизни этого вируса.

*- данные по коронавирус COVID-19 постоянно обновляются.

Методы профилактики различных вирусов во многом схожи:

ограничить контакт с возможными носителями,

следить за гигиеной рук и личных вещей,

правильно использовать медицинские повязки и средства индивидуальной защиты,

избегать близкого контакта с домашними и дикими животными,

придерживаться рекомендуемых приемов обработки продуктов питания,

обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Своевременная вакцинация для взрослых и детей является эффективным методом защиты от таких распространенных вирусов, как корь, краснуха, ветряная оспа, грипп, гепатит В. Будем откровенны, многие взрослые забывают о прививках после школы и удивляются, когда им назначают обязательную вакцинацию при выезде за границу.

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