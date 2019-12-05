Коррупция в Минздраве при Ульяне Супрун

Подписали Супрун и Линчевский договор ещё в декабре 2018 года о создании симуляционных центров со швейцарцами. Все здоровски, казалось бы. Но не совсем. Швейцарские тут только деньги.

Распространяется "угода" на 3 медвуза на западной Украине и 3 медколледжа, что хорошо (хоть изначально договор был подписан только на три вуза). А вот уточнений про швейцарскую сторону нет, как и про одного участника договора на сайте МОЗ. Но интернет все помнит – это школа здоровья Могилянки и Маастрихтский университет в (Голландии).

Так кто же те швейцарцы – координаторы проекта, которые решали что, кому, сколько и куда?

Знакомьтесь, Национальные координаторы швейцарского проекта Татьяна Степурко, Валентина Ануфриева, Ирина Кузнецова, Елена Игнащук, Ольга Короленко. Смотрим по порядку.

Открываем кафедру Киево-могилянской академии, которая называется "ШКОЛА охорони здоров’я". Завкафедрой Юрочко Татьяна, вместе с Ковтонюком и Петренко – эксперты "Реанимационного пакета реформ", эксперты по многим вопросам от вакцинации до главного курса в Могилянке – "PR-технологии в организациях. Адвокация в здравоохранении". Пиар. Именно потому подписание состоялось перед выборами.

Однако, я о другом. Смотрим преподавателей школы-кафедры и сравниваем с национальными координаторами программы Супрун. Они все здесь: Юрочко, Ануфриева, Ковтонюк, Петренко, Степурко и другие.

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Ковтонюк – зам в.о. министра Супрун, парень из Красноярска (РФ), впоследствии окончил Киево-могилянскую академию по специальности "менеджмент", стал организатором школы здоровья от швейцарской программы, членом "реанимационного пакета реформ", учился в летних школах в Лугано (Швейцария).

Петренко – глава Национальной службы здоровья. Винницкий медуниверситет. В прошлом – первый заместитель генерального директора клиники "Оберіг", заместитель гендиректора клиники "ISIDA", член "реанимационного пакета реформ", Замглавы общественного совета при МОЗ, участник школы здоровья от швейцарской программы, учился на курсах в Маастрихтскому университете (Голландия), учился в летних школах в Лугано (Швейцария).

Ануфриева – горловский пединститут, национальный авиационный университет, курсы "Харизматичный оратор", работала в клиниках "ISIDA", "Илайя". Достижения – "создала блог", училась в летних школах в Лугано (Швейцария).

Степурко – окончила Киево-могилянскую академию по специальности "Социология", воспитанница вместе с Ковтонюком от школы здоровья от швейцарской программы, написала диссертацию по коррупции в медицине восточной Европы в Маастрихтскому университете (Голландия), но уже через год на сайте университета диссертацию удалили, училась в летних школах в Лугано (Швейцария).

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Из тех координаторов, кто не работает на "кафедре-школе".

Ирина Кузнецова – активист. Достижения – 26 лет, организатор "Пробега под каштанами" в Киеве, на который деньги собирает ее благотворительный фонд для нужд детской кардиохирургии.

Ольга Короленко – фасилитатор, хронический координатор международных проектов по ВИЧ с Шерембеем еще при Богатырёва. Именно потому она постоянно "фасилитатор" на мероприятиях, проводимых Курпитой из сети ВИЧ, а также на мероприятиях ЛГБТ и по наркомании.

Вишенка на торте. Кто помнит соратницу Супрун Татьяну Тимошенко, которая возглавляла неотложку в МОЗ, будучи экономистом, параллельно занималась вопросами контрабанды спирта и многим другим с одним из депутатов. Так вот. Тимошенко была председателем правления в "Добробуте", а сменила она на этом посту Татьяну Михнову, которая подалась в частный бизнес и является преподавателем все той же "кафедры-школы" в Могилянке. А до того Тимошенко работала у Михновой в "Патриции".

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Реформаторы они же идейные, да?

И чтобы вы понимали грандиозность события. Комплексные решения созданы уже давно и на приличном уровне (в отличии от этих мелких расхитителей грантов) например, в Одеском медунивере. Или в НМАПО им. Шупика в Киеве, или в Тернопольском медунивере. И конечно же все в той же клинике "Добробут". Нет проблем в отрасли. Эти черти тупо воруют деньги.

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