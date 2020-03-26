Сырость, грязь и осыпаются стены: в сеть попали шокирующие фото с Хустской райбольницы

Сеть всколыхнула очередная "порция" ужасающих снимком, показывающих реалии украинской медицины.

На этот раз общественность шокировали фото прачечной Хустской райбольницы (Закарпатская область).

"Я правда не знаю, как это можно комментировать. И конечно, предыдущие министры здесь ни к чему. Как и все остальные, которые за годы независимости просто развалили украинскую медицину и не построили ничего взамен. Дело, конечно, не только в министрах, а и в тех, кто принимает решения на местном уровне, и, конечно, в нас всех с вами", – пишет автор поста Юрий Андреев.

Пост Юрия Андреева в Facebook

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Хустская районная больница Facebook Юрия Андреева

Мнения комментаторов по поводу снимков разделились: кто-то обвиняет власть, что не уделяет должного внимания, а кто-то – руководство и самих сотрудников больницы, которые допустили такое состояние. "Без комментариев, как там можно что-то стирать и работать. И это больница, в которой все должно быть стерильно", "Этот ужас сделали люди, которые там работают. Это не министр виноват, не президент. Директор больницы и технический персонал. Возможно они и у себя дома такой порядок имеют", "А теперь все эти министры, попав в ситуацию что если заболел, нет возможности выехать лечиться за границу, пытаются хоть как-то для себя благоустроить VIP-палаты. Двумя словами о них: моральные уроды. Пока не поменяется менталитет у всех людей в стране, все так и будет. Люди должны научиться отстаивать свои права и в свою очередь делать все от себя зависящее для создания хорошей жизни. А то у нас часто один в поле воин. Один бьется за правду, а остальные наблюдают".

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Ранее OBOZREVATEL показывал жуткие фото с больницы на Луганщине, которая определена для приема больных коронавирусом COVID-19.

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