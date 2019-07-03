...Вот уже две недели врачебное сообщество высоко лихорадит и мы предъявляем жалобы на выраженную эмоционально окрашенную сердечную боль, обусловленную Арестом наших Коллег!

...Из анамнеза: Болезнь развивается более 2-х лет, когда начались нападки на врачей Инто-Сана. Дебют заболевания наступил после смерти двух пациентов. Вскрытия и верификации диагноза одного из них не было. За это время отмечены эпизоды физического и морального давления на врачей. Попытки купировать имеющиеся проявления обращением в правоохранительные органы-без эффекта. В истории имеется невиданная никем из адвокатов и подследственных Харьковская Экспертиза, выдержки из которой не соответствуют клиническим проявлениям ситуации. Обострение заболевания наступило после применения судом крайней меры - Ареста с ношениям электронных браслетов.

...Условия оказания помощи: квалификация команды спасателей-адвокатов высокая, что позволяло ожидать эффекта от проводимого лечения. Для уточнения тактики лечения привлекались консилиумы с участием Депутата ВР, представителей врачебных Ассоциаций, в том числе, профильных.

...Status praesens objectivus...

...Общее состояние дела крайне тяжёлое, обусловленное наличием агрессивного этиологического фактора и недостаточной устойчивостью иммунной системы Пациента. На лице признаки несправедливого судейства в виде ареста со ссылкой на медицинскую экспертизу, которую не предъявляют адвокатам. Имеются признаки шока, обусловленные неправдивыми обещаниями Прокурора Одесской области (Шоковый индекс- 2,5!!!). Констатирована ареактивность депутатского корпуса города (в том числе, имеющих врачебные дипломы). Отмечается алалия со стороны СМИ, для которых обычно характерна профессионально детерминированная полилалия.

По данным лабораторных исследований выявлены признаки вмешательства посторонних факторов неустановленной этиологии, дестабилизирующих иммунную систему Пациента, приводящих к необоснованным проявлениям недоверия к врачам, осуществляющим лечение.

...На основании жалоб, данных анамнеза, объективного статуса и лабораторных данных можно выставить предварительный диагноз: БОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АНТИВРАЧЕБНОЙ АГРЕССИИ. ШОК. ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.

План лечения:

1. В связи с отсутствием идентифицированного этиологического фактора, продолжать симптоматическое лечение- интенсивную терапию.

2. Усилить противошоковые мероприятия- поддержку коллег в судах и в социальных сетях.

3. Продолжить лечение полиорганной недостаточности- письменные обращения в вышестоящие правоохранительные органы, поддержку адвокатской команды при подаче апелляций -согласно листа назначений.

4. Рассмотреть возможность хирургического лечения при отсутствии результатов медицинской экспертизы 03.07.19.

5. После судов 04.07.19 и 05.07.19- тактику лечения пересмотреть!

6. При принятии решения судами о продлении ареста - использовать резервные методы лечения!

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