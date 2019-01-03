Супрун вызвали в суд пятью повестками на одно и то же время: что произошло

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 2 января получила пять повесток из Печерского райсуда Киева практически на одно и то же время.

"Только что получила пять повесток в Печерский суд на 3 января 2019 года на рассмотрение дел по админправонарушениям. Четыре повестки от 4 декабря и одна – от 19 декабря. По номерам на конвертах можно отследить, что они были отправлены 29 декабря. Кто-то очень не хочет, чтобы Минздрав Украины появился в суде", – написала Супрун в Twitter.

И.о. министра опубликовала фото всех пяти повесток. Они касаются дела, которое рассматривается по ст. 188-19 (невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Супрун обязали быть в суде 3 января в 18:00 (дважды), 18:05, 18:10 и 18:15.

Twitter Ульяны Супрун

Twitter Ульяны Супрун

Twitter Ульяны Супрун

Twitter Ульяны Супрун

Щойно отримала 5 повісток в Печерський суд на 03.01.2019 на розгляд справ щодо адмінправопорушень. 4 повістки від 04.12.2018 і 1 від 19.12.2018. По номерах на конвертах можна відслідкувати що вони були відправлені 29.12.2018. Хтось дуже не хоче, щоб @MoH_Ukraine з’явилось на суд. pic.twitter.com/xAlLqBw4zK — Уляна Супрун (@usuprun) 2 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун поделилась планами о продолжении внедрения медицинской реформы в Украине и подвела итоги работы за 2018 год.