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/Новости медицины

Супрун вызвали в суд пятью повестками на одно и то же время: что произошло

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 2 января получила пять повесток из Печерского райсуда Киева практически на одно и то же время.

"Только что получила пять повесток в Печерский суд на 3 января 2019 года на рассмотрение дел по админправонарушениям. Четыре повестки от 4 декабря и одна – от 19 декабря. По номерам на конвертах можно отследить, что они были отправлены 29 декабря. Кто-то очень не хочет, чтобы Минздрав Украины появился в суде", – написала Супрун в Twitter.

И.о. министра опубликовала фото всех пяти повесток. Они касаются дела, которое рассматривается по ст. 188-19 (невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Супрун обязали быть в суде 3 января в 18:00 (дважды), 18:05, 18:10 и 18:15.

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Twitter Ульяны Супрун

Супрун вызвали в суд пятью повестками на одно и то же время: что произошло

Twitter Ульяны Супрун

Супрун вызвали в суд пятью повестками на одно и то же время: что произошло

Twitter Ульяны Супрун

Супрун вызвали в суд пятью повестками на одно и то же время: что произошло

Twitter Ульяны Супрун

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун поделилась планами о продолжении внедрения медицинской реформы в Украине и подвела итоги работы за 2018 год.

Персона
Ульяна Супрун
Место
УкраинаКиев
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