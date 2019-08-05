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/ Новости медицины

Супрун вляпалась в громкий скандал из-за США: в чем суть

1.6т Читать материал на украинском

На официальном сайте Министерства здравоохранения Украины разместили протокол экстренной медицинской помощи, который "украли" у США, просто переведя на украинский язык.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале "Лиса правда" журналист Евгений Куксин, проанализировав документ.

"В случае отравления пациентов Ульяна Супрун обязала врачей звонить по вот этому номеру – (800) 222-1222. Ресурс для бесплатных и конфиденциальных консультаций экспертов. Звонить бесплатно можно с любой точки США. При чем тут США к Украине?" – удивился он.

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Супрун вляпалась в скандал из-за США

Супрун вляпалась в скандал из-за США

Так, журналист отметил, что "Протокол оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе" был утвержден Минздравом и ему должны подчиняться все службы экстренной помощи.

"То есть все службы экстренной медицины при необходимости дополнительных консультаций отравления пациентов обязаны звонить в США. Весь протокол попросту переведен с какой-то американской директивы", – возмутился Куксин.

Супрун вляпалась в громкий скандал из-за США: в чем суть

Скриншот

По его словам, в конце документа даже указано, что его составили члены Совета медицинских директоров NASEMSO.

"Об украинских реалиях речи не идет. Смотрите сами", – написал Куксин. Действительно, в документе сказано о запрете на использование препарата, который усиливает активность медуз, распространенных в США. Также протокол обязывает знать законодательство штата, в котором должен быть применен.

Супрун вляпалась в громкий скандал из-за США: в чем суть

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун устроила истерику из-за возможного министра здравоохранения из команды президента Владимира Зеленского и получила отпор от медицинского сообщества.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что удивительного?что ожидать то от санитарки?)))))))
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