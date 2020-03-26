Супрун указала на роковые ошибки в выявлении COVID-19 в Украине

Больше всего людей, зараженных новым коронавирусом, умирает там, где мало тестируют людей даже при малейших симптомах COVID-19.

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Это же касается и Украины, заявила в интервью "LB.ua" бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, самоизоляция не имеет такого эффекта, прежде всего нужно делать именно тесты, но не экспресс, а ПЦР.

"Работник, который приехал из Италии, возвращается к своей семье – видится с женой, детьми, внуками, родителями. Имеет контакт с 15 людьми. Через неделю он болеет, а все эти люди вышли из дома и контактировали с другими. Так все и начинается", – отметила она.

Ульяна Супрун

Супрун считает, что карантинные мероприятия, введенные пока украинскими властями, должны основываться на примере тех стран, которые имели самый эффективный способ реагирования, меньше зараженных людей,и меньше смертей от этой болезни.

"Это Южная Корея, Тайвань, Германия. Они делали очень много тестов. Имеются в виду не быстрые тесты, а ПЦР – полимеразная цепная реакция. Это, действительно, золотой стандарт. В этих странах людей, которые имели симптомы заболевания или контакт с больными или теми, кто приехал из стран, где распространен вирус, тестировали именно на ПЦР. А потом тестировали их контакты и отправляли в изоляцию", – отмечает бывшая ви. о. главы Минздрава.

Она убеждена, что людей с подозрением на коронавирус нельзя оставлять дома, где они будут постоянно контактировать с другими, а действительно отделять их, даже от своей семьи.

"Размещать в местах туристического отдыха, в гостиницах. И это лучший способ уменьшить количество инфицированных. Ибо никакая система здравоохранения в мире не сможет быть готова к большому количеству больных, если не сделать те первые шаги. Теперь мы это понимаем", – подчеркнула Супрун.

В то же время, добавила она, карантинные мероприятия – чтобы люди не ходили на работу или не выходили в места скопления людей, чтобы не инфицировать себя или своих родственников, – это уже второстепенное. На третьем месте, по ее словам, должна быть подготовка украинских больниц к серьезным случаям, требующим реанимации и госпитализации.

"Но чтобы уменьшить третий вариант, нужно делать первое – тестировать много людей... Когда в январе ВОЗ сообщила о новом вирусе, который спровоцировал болезнь СОVID-19 и эпидемию в Китае, когда мы эвакуировали из Ухань украинцев, было понимание и велика вероятность, что вирус дойдет до нас. Уже тогда мы должны были закупить достаточно средств индивидуальной защиты, а не продавать их. Нужно было готовить больницы, разработать маршрут пациента, покупать тесты или делать свои. Теперь мы позади многих других европейских и азиатских стран. Пробуем быстро действовать, но несистемно и нескоординирвано", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун заявляла, что не может быть стопроцентной смертности от коронавируса среди пожилых людей, так как в других странах этот показатель был небольшим.

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