Супрун разрешила смотреть на ''сварку'', но не всем

На процесс сварочных работ можно смотреть без вреда для здоровья, но при определенных условиях.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, уточнив, что страх о серьезном повреждении зрения или его потере является преувеличенным.

"Поэтому мы этот миф разрушили. Если вы идете по улице и заметили, что где-то работает сварщик – повреждение зрения очень маловероятно. Но это касается сугубо прохожих на улице, и ни в коем случае не специалистов, работающих со "сваркой". Искры от "сварки" содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаза", – пояснила она.

По словам Супрун, среди симптомов будет проявляться боль в глазах, покраснение, чувствительность к яркому свету и головная боль.

Ульяна Супрун Скриншот

"Чем дольше вы подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Обычно за день – два все должно нормализоваться. Но о дальнейшем ходе болезни и лечении может делать выводы только врач, поэтому при необходимости обязательно к нему обратитесь", – добавила она.

Супрун уточнила, что все зависит от процесса "сварки", тока и других условий окружающей среды.

"Нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на нее безопасно, а с какой нет. Поэтому специально стоять и смотреть на сварку без защитного оборудования для глаз не стоит", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун развенчала миф о лечении алкоголем, уточнив, что не стоит это делать для профилактики и борьбы с болезнями.