МоваЯзык
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новости медицины

Супрун разрешила смотреть на ''сварку'', но не всем

2.4тЧитать материал на украинском

На процесс сварочных работ можно смотреть без вреда для здоровья, но при определенных условиях.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, уточнив, что страх о серьезном повреждении зрения или его потере является преувеличенным.

"Поэтому мы этот миф разрушили. Если вы идете по улице и заметили, что где-то работает сварщик – повреждение зрения очень маловероятно. Но это касается сугубо прохожих на улице, и ни в коем случае не специалистов, работающих со "сваркой". Искры от "сварки" содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаза", – пояснила она.

Новости
Супрун сказала, какие прививки нужно сделать взрослым: опубликован календарь

По словам Супрун, среди симптомов будет проявляться боль в глазах, покраснение, чувствительность к яркому свету и головная боль.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Скриншот

"Чем дольше вы подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Обычно за день – два все должно нормализоваться. Но о дальнейшем ходе болезни и лечении может делать выводы только врач, поэтому при необходимости обязательно к нему обратитесь", – добавила она.

Супрун уточнила, что все зависит от процесса "сварки", тока и других условий окружающей среды.

"Нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на нее безопасно, а с какой нет. Поэтому специально стоять и смотреть на сварку без защитного оборудования для глаз не стоит", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун развенчала миф о лечении алкоголем, уточнив, что не стоит это делать для профилактики и борьбы с болезнями.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
здоровьеМинистерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
12
Смешно
3
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Скоро разрешит переходить улицу на красный свет, стоять под стрелой и влезать туда где убьет)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Класс!!!! теперь каждый пiдрioт просто обязан смотреть на сварку, мочить свою манту, сидеть на холодном, заплывать за буйки и пересекать пути перед быстро идущим поездом!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины