Супрун рассказала о мифе с уколами

Министерство здравоохранение Украины предлагает, чтобы врачи назначали препараты в таблетированной форме в тех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие.
Этой информацией на своей странице в Facebook поделилась Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранение Украины.
Супрун также развеяла миф о том, что уколы более действенные, чем таблетки, и назвала важные преимущества таблетированной формы лекарств.
Для пациентов:
использование шприца с иглой имеет болевой и психологический аспект, особенно для детей;
лекарства в инъекционной форме обычно назначают пациентам стационара, что подразумвает нахождение в больнице.
gopsy.ru
Для медработников:
использование инъекционной формы может повысить шансы заразиться опасными заболеваниями (ВИЧ, гепатит В и С).
prizyv.tv
Для медучреждения:
использованные средства для инъекций - опасный острый мусор, утилизация которого является дорогостоящим процессом, поэтому, использование таблеток может уменьшить вред окружающей среде;
кроме того, инъекции влекут за собой значительные расходы на приобретение шприцов, игл, ваты, спирта и оплату дополнительной нагрузки на персонал.
kyiv.comments.ua
Для бюджета:
инъекционная форма препарата дороже обходится бюджету из-за ампулы и флакона;
также для укола нужны перчатки для медперсонала, средство для дезинфекции, вата или марля;
рабочее время медицинского персонала при преимущественном применении инъекций тоже значительно увеличивается.
unian.net
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