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/Новости медицины

Супрун рассказала о мифе с уколами

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Министерство здравоохранение Украины предлагает, чтобы врачи назначали препараты в таблетированной форме в тех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие.

Этой информацией на своей странице в Facebook поделилась Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранение Украины.

Супрун также развеяла миф о том, что уколы более действенные, чем таблетки, и назвала важные преимущества таблетированной формы лекарств.

Для пациентов:

использование шприца с иглой имеет болевой и психологический аспект, особенно для детей;

лекарства в инъекционной форме обычно назначают пациентам стационара, что подразумвает нахождение в больнице.

Супрун рассказала о мифе с уколами

gopsy.ru

Для медработников:

использование инъекционной формы может повысить шансы заразиться опасными заболеваниями (ВИЧ, гепатит В и С).

Супрун рассказала о мифе с уколами

prizyv.tv

Для медучреждения:

использованные средства для инъекций - опасный острый мусор, утилизация которого является дорогостоящим процессом, поэтому, использование таблеток может уменьшить вред окружающей среде;

кроме того, инъекции влекут за собой значительные расходы на приобретение шприцов, игл, ваты, спирта и оплату дополнительной нагрузки на персонал.

Супрун рассказала о мифе с уколами

kyiv.comments.ua

Для бюджета:

инъекционная форма препарата дороже обходится бюджету из-за ампулы и флакона;

также для укола нужны перчатки для медперсонала, средство для дезинфекции, вата или марля;

рабочее время медицинского персонала при преимущественном применении инъекций тоже значительно увеличивается.

Супрун рассказала о мифе с уколами

unian.net

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