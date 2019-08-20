"В Трускавце этого не было": Супрун публично разнесла Разумкова

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун публично пристыдила лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. Она уличила его в незнании этапов медицинской реформы и манипулировании фактами о ней.

Свое жесткое обращение к политику Супрун опубликовала на личной странице в Facebook и сопроводила его детальным комментарием о начатых ею изменениях в сфере здравоохранения.

"Должность председателя в Верховной Раде Украины является очень ответственной и требует способности хорошо ориентироваться во всех сферах жизни нашей страны. В частности взвешивать каждое слово, которое используешь, особенно публично. Дмитрий Разумков, который уже в ближайшее время скорее всего займет эту должность, в одном из своих последних интервью НВ сказал: "Я был в больницах в Василькове, где живу, и это, очевидно, не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы ", – процитировала она Разумкова.

"Состояние больниц в Василькове – это не следствие изменений, которые мы совершаем, а причина, почему мы начали эти изменения. Такая оценка ситуации в больницах много говорит об осведомленности спикера о том, какие есть этапы трансформации системы здравоохранения, и на каких уровнях она уже началась, а где еще нет. Естественно было бы предположить, что когда медицинское направление является в приоритете, то политик выделил время для того, чтобы исследовать этот вопрос более основательно. Поскольку учебный процесс в Трускавце не содержал медицинского блока (хотя мы и предлагали его туда включить), в который раз напомню базовые вещи о поэтапности изменений. Для будущего спикера понимать специфику таких изменений крайне важно", – подколола Супрун лидера президентской партии, перечислив после этого все, что дал возможность реализовать первый этап медреформы.

Ульяна Супрун

В апреле 2018 года началась трансформация первичной медицинской помощи – заведений, где работают терапевты, семейные врачи и педиатры. Во многих развитых странах мира именно на уровне семейных врачей решаются большинство обращений пациентов. Поэтому изменения на этом уровне стали началом масштабной трансформации системы.

За это время пациенты получили право свободно выбирать врача без привязки к прописке и решениям чиновников. Уже 28,2 миллиона украинцев сделали свой выбор. 70% людей, которые избрали своего врача, довольны.

Только за год удалось изменить финансирование на первичном звене медицинской помощи . Заработал принцип "деньги идут за пациентами". Теперь медицинские учреждения получают средства за конкретные услуги, которые предоставляют пациентам.

Впервые определен четкий и бесплатный перечень услуг , которые можно получить у семейного врача, терапевта и педиатра.

Сейчас в Украине более 1200 медицинских учреждений первичной помощи, которые присоединились к изменениям , где каждый может свободно выбрать врача.

Каждое пятое учреждение, где можно выбрать своего врача – частное или врач-ФЛП. Впервые в истории удалось привлечь к трансформации здравоохранения частные заведения. Это не только признак доверия частного сектора к изменениям, но и стимул для коммунальных учреждений меняться и становиться лучше.

В 2019 году продолжается подготовка к старту трансформации специализированной помощи : поликлиник и больниц.

Чтобы изменения начались, медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, должны реорганизоваться в коммунальные, государственные или казенные предприятия , а также быть компьютеризированными и подключенными к электронной системе eHealth. К концу 2019 года, выполнив эти задачи, эти заведения должны заключить договор с государственным страховщиком – Национальной службой здоровья.

Осенью 2019 года вместе с Государственным бюджетом будет принята первая в истории Украины программа медицинских гарантий . В нее войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная медицинская помощь.

Разработан ряд нормативных актов , которые касаются принципов финансирования и предоставления медицинских услуг по этим направлениям. Их до конца года должно принять новое правительство.

Новые механизмы финансирования на специализированном уровне уже отрабатываются в пилотных проектах.

Только с 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

Также с нового года украинцы будут получать четкий перечень медицинских услуг, предусмотренных программой медицинских гарантий . Это будет происходить на всех уровнях медицинской помощи.

Выплаты больницам и поликлиникам будут осуществляться за конкретно оказанную медицинскую услугу, а не за субвенции как это происходило раньше. Для пациентов эти услуги будут бесплатными, за них они уже заплатили со своих налогов.

"Чтобы лучше ориентироваться в вопросах трансформации системы здравоохранения, советую посмотреть transition book (документ с переходными установками), подготовленный Минздравом Украины. Для этого необходимо несколько часов времени и желание. Когда от лидеров политической партии "Слуга народа" звучат тезисы о новом качестве политики и акцент на эффективности, стоит подкреплять это новым качеством политики и эффективностью. Пройдет совсем немного времени и может сложиться так, что о большой политической реформе будут говорить "не видно заметных результатов", – обратилась к Разумкову Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что в команде Зеленского рассматривают кандидатуру учредителя сети клиник "Борис" Михаила Радуцкого на пост министра здравоохранения вместо Ульяны Супрун.

Однако новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий отказался от должности министра здравоохранения Украины. При этом он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить главой ведомства Александра Квиташвили, который уже возглавлял Минздрав Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!