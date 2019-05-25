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/Новости медицины

Супрун пожаловалась на Зеленского из-за медреформы

2.1тЧитать материал на украинском

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посетовала, что президент Владимир Зеленский до сих пор не проявил интерес к тому, как проходит медицинская реформа.

Как передает "Укринформ", Минздрав готов представить новому главе государства текущие результаты реформы, но с его стороны приглашений пока не было.

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем", - рассказала Супрун.

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"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МОЗ, но ведомство и дальше работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - заявила она.

Супрун также выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать им состояться быстрее и качественнее.

Владимир Зеленский и Ульяна Супрун

Владимир Зеленский и Ульяна Супрун

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун заявила, что у команды Зеленского нет понимания, что происходит сейчас в процессе трансформации системы здоровья.

При этом она выразила надежду, что президент оценит успехи медицинской реформы.

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Тема
Медицинская реформа
Персоны
Ульяна СупрунВладимир Зеленский
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Лечебный канабис и транспланталогия-майбутне незалежной медицины
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0
an and
an and
Макарский Александр, "заряженные" газеты и телевизор - будущее российской медицины! Такой ответ, в вашем стиле, вам нравится? Зачем вы пишите гадости о чужой стране? Займитесь своей! Или у вас там уже "Швейцария" и проблем нет?
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
когда эту дуру отправят домой,может быть тогда и начнется мед.реформа
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1
an and
an and
Макушенко Светлана, ключевое слово "может быть"! Вот только до нее никто не делал никаких даже попыток реформ, но все ругали медицину и были ей недовольны! У нее дома проблем с медициной нет, они есть у нас!
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Та навіщо йому та медицина? Він почав з Нацради по телебаченню- боротьба за телевізор. І чого це не дивує? Скоро все буде ++++++. А зрачки у формі + медицина не лікує.
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