Супрун пожаловалась на Зеленского из-за медреформы

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посетовала, что президент Владимир Зеленский до сих пор не проявил интерес к тому, как проходит медицинская реформа.

Как передает "Укринформ", Минздрав готов представить новому главе государства текущие результаты реформы, но с его стороны приглашений пока не было.

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем", - рассказала Супрун.

"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МОЗ, но ведомство и дальше работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - заявила она.

Супрун также выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать им состояться быстрее и качественнее.

Владимир Зеленский и Ульяна Супрун obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун заявила, что у команды Зеленского нет понимания, что происходит сейчас в процессе трансформации системы здоровья.

При этом она выразила надежду, что президент оценит успехи медицинской реформы.

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