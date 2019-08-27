Супрун объяснила украинцам, как правильно копать картошку

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам о пользе картофеля, способах его приготовления и безопасного сбора урожая.

Супрун отметила в своем Facebook, что 100 г вареного или печеного картофеля дают всего лишь 94 ккал – это меньше, чем рис или спагетти. Однако приготовление картофеля с использованием масла, сливок, сметаны, творога, жирного мяса, ветчины увеличивает его калорийность в разы.

"У картофеля высокий гликемический индекс. Это означает, что уровень глюкозы в крови растет достаточно быстро после поедания картофеля. Картофель следует стараться есть вместе с овощами. Гликемическая нагрузка не изменится, но замедлить рост уровня глюкозы можно благодаря овощному салату и фруктам на десерт вместо сладостей", - пишет глава Минздрава.

moz.gov.ua

"Идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами. Ужас, скажете вы. Но именно так вы сдерживаетесь от переедания и лишних жиров, не съедите образованные из масла альдегиды, сохраните под кожурой витамины и минералы и переведете крахмал в нужную, резистентную форму", - отметила Супрун.

По ее словам, картофель лучше запекать или отваривать в кожуре, на пару или готовить в микроволновке. Так витамин С и калий не утратятся. Микроволновая печь сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком. Еще отварную картошку можно порезать, быстро обжарить со специями и чесноком, и есть.

"Деруны или жареная картошка слишком вкусны (и бесполезны), чтобы их часто есть. Проблема в подсолнечном масле, на котором жарят, и его количестве в готовом блюде. В нем много омега-6 жирных кислот. Их избыток способствует формированию провоспалительного фона. При сильном нагревании подсолнечное масло (как и все масла) образует альдегиды", - отметила Супрун.

Лучшими маслами для жарки она назвала оливковое и рапсовое, а вот картофель фри и чипсы есть не рекомендовала. Кляр делают на смеси масел и нагревают их при высокой температуре по несколько раз. Это приводит к образованию трансжиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклерозу.

Супрун также дала ценные советы, как безопасно копать картошку. Нужно беречь поясницу, нагружать и противоположные группы мышц, то есть прогибаться назад, растягивать квадрицепс бедра (взяться за ступню и подтянуть ноги к ягодице). Держите поясницу в тепле.

"Работайте в перчатках. Лучше выберите не просто трикотажные перчатки, а специальные прочные перчатки, стойкие к порезам. Это защитит не только от грязи, но и от ранений", - добавила Супрун.

Если наклоняться тяжело, подстелите что-то под колени и работайте так. Есть наколенники, рекомендуемые для работы, требующей наклонов. Стоит пить воду, защищать кожу от ультрафиолета и не переутомляться, пишет глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава Ульяна Супрун дала советы, как правильно готовить шашлык.

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