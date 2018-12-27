Медреформа-2019: Супрун поделилась грандиозными планами с украинцами

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подвела итоги медицинской реформы за этот год и анонсировала амбициозные изменения на 2019-й.

Так, в следующем году планируется запуск новой программы "Бесплатная диагностика", написала чиновница в Facebook. По направлению врача можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур, которые оплатит Национальная служба здоровья по принципу "деньги за пациентом".

Кроме того, в 2019 году Минздрав представит первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на замену псевдобесплатной медицине. Определенный перечень услуг будет покрывать все уровни помощи: первичную, специализированную, амбулаторную, стационарную, а также экстренную, паллиативную и реабилитационную помощь.

Ульяна Супрун Цензор.НЕТ

В электронный формат начнут переходить медицинские карты, рецепты, направления и больничные, отметила Супрун.

И.о. министра здравоохранения также подчеркнула, что год назад люди не верили в положительные результаты медреформы, однако достижения 2018 года удивили. А граждане в свою очередь поддержали эти изменения: более 23 миллионов украинцев выбрали своих врачей, а более трех четвертей из них довольны своим выбором, утверждает она.

Facebook Ульяны Супрун

"Пожалуй, одно из самых важных изменений - реорганизация медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. Это одно из условий для каждого медучреждения, чтобы заключить договор с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины и начать работать по принципу "деньги за пациентом"", - пишет Супрун.

По ее словам, 100% учреждений, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, уже вошли в процесс реорганизации. Из них завершили процесс - 95% медучреждений. Теперь они могут самостоятельно вести хозяйство, управлять имуществом и назначать заработные платы без привязки к бюджетной сети.

Facebook Ульяны Супрун

Также чиновница отметила, что врачи прекрасно справляются с работой на компьютере, а все учреждения первички обеспечены хотя бы одним ПК, который подключен к eHealth.

Как подчеркнула Супрун, созданы условия для роста заработных плат врачей - в 2-3-4 раза. Рекорд составил 30258 грн в Хмельницкой области.

Facebook Ульяны Супрун

"Чрезвычайно важно - появилась Национальная служба здоровья Украины. Как современная, технологическая, способная, прозрачная организация. 1 апреля она имела 1 работника, сейчас - около 100. С июня она выплатила более 3,4 миллиарда грн медицинским учреждениям, которые подписали договора", - подчеркнула Супрун.

Она подытожила, что Украину ждет еще не один непростой год. "Но мы убеждены в успехе. Вышеперечисленные результаты - замечательный рецепт прививки от #зрады для всех, кто продолжает не верить, что позитивные изменения возможны в Украине", - написала и.о. министра здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун посоветовала украинцам, как сделать праздничное новогоднее застолье простым и полезным. В частности, она рассказала об исключении майонеза и некоторых калорийных ингредиентов в салатах.