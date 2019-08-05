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/ Новости медицины

Суд взялся за Супрун: в чем дело

1.6т Читать материал на украинском

Окружной админсуд Киева обязал Государственную миграционную службу подтвердить, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не является гражданкой США.

Соответствующее подготовительное заседание состоялось в понедельник, 5 августа, сообщает пресс-служба суда. Оно связано с иском нардепа из фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука к Супрун о наличии у нее полномочий министра.

Суд дал Миграционной службе месяц (до 5 сентября), чтобы предоставить "должным образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США".

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Кроме того, административный суд потребовал от секретариата Кабинета министров копии протоколов заседаний правительства, в которых Супрун участвовала с момента назначения ее на должность исполняющей обязанности министра. Эти документы должны быть предоставлены в тот же срок.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

ТСН

Отметим, накануне стало известно, что на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины разместили протокол экстренной медицинской помощи, который "украли" у США, просто переведя на украинский язык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун устроила истерику из-за возможного министра здравоохранения из команды президента Владимира Зеленского и получила отпор от медицинского сообщества.

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Персоны
Ульяна Супрун Игорь Мосийчук
Место
Украина Киев
Теги
Гражданство Государственная миграционная служба Украины Министерство здравоохранения
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Печалька. Такие советы классные выдавала, иногда похлеще чем Псаки.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Во блин. Проснулись.
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