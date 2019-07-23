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/ Новости медицины

Страдает каждый 12-й: названы шокирующие последствия врачебных ошибок

1.7т Читать материал на украинском

В мире примерно один из 12-ти пациентов страдает от медицинских ошибок.

Ученые из Манчестерского университета (Великобритания) провели исследование и установили, что врачи и медсестры допускают ошибки при лечении 6% больных, сообщает Daily Mail.

Авторы, проанализировав данные, пришли к выводу, что примерно половины этих случаев, которые включают психологические травмы, инфекции, неправильное назначение лекарства и хирургические ошибки, можно было избежать. Они выяснили, что 12% пациентов умирают из-за "просчетов" медиков.

Страдает каждый 12-й: названы шокирующие последствия врачебных ошибок

Иллюстрация

Исследователи призвали разработать более эффективные процедуры для обеспечения безопасности пациентов в медицинских учреждениях, обратив особое внимание на выписываемые рецепты и бдительность во время операций.

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Страдает каждый 12-й: названы шокирующие последствия врачебных ошибок

Иллюстрация

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Теги
медицина врачебная ошибка
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