Стало известно о состоянии украинок с COVID-19 в Черновцах

Двое жительниц Черновицкой области, в которых 16 марта было зафиксировано коронавирус COVID-19, чувствуют себя удовлетворительно.

Обе пациентки находятся в изоляции, где им предоставляется симптоматическое лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В ведомстве добавили, что одна из инфицированных украинок вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все, с кем она около контактировала, тоже изолированы в условиях стационара.

Состояние женщин с Черновицкой области, в которых зафиксировано COVID-19, удовлетворительное

При этом известно, что вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, но контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом.

"Раньше была госпитализирована с симптомами острого вирусного заболевания, контактировала с больным коронавирусной инфекцией", – подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта у нее лабораторно подтвердился COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта в двух украинском в Черновицкой области диагностировали заражение коронавируса COVID-19. По данным Центра общественного здоровья Украины, подозревают заболевание еще в 94 человек.

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