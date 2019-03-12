Стало известно о прорыве в легализации марихуаны в Украине

Петиция на сайте Верховной Рады с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Теперь Рада в течение 3 рабочих дней должна опубликовать на своем сайте сообщение о начале рассмотрения петиции.

Авторы документа требуют на законодательном уровне решить вопрос доступа пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных формах склероза и многих других болезней.

Парламентариев призвали внести изменения в законодательство, которые позволят создать условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и госрегистрации лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающих использование продуктов с содержанием каннабиноидов.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун также выступила за легализацию марихуаны. OBOZREVATEL подробно разбирался, что изменит легализация наркотика в Украине.

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