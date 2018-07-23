Стало известно о дефиците вакцин от опаснейших болезней в Украине

В Украине не хватает профилактической вакцины для детей от коклюша, дифтерии и столбняка.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на три частные клиники Киева. Отмечается, что поставки предварительно ожидаются в августе.

Согласно календарю, прививки АКДС предусмотрены четыре раза: в три месяца; если нет противопоказаний - еще две с интервалом в 45 дней; ревакцинация в полтора года.

Новости На Черниговщине после прививки умер маленький ребенок

Если не пройти процедуру вовремя, профилактику инфекционных заболеваний придется начинать заново. За международные закупки препаратов отвечает Министерство здравоохранения Украины.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава нет информации о критической ситуации с вакцинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в Украине обновили календарь прививок.