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Стало известно о дефиците вакцин от опаснейших болезней в Украине

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В Украине не хватает профилактической вакцины для детей от коклюша, дифтерии и столбняка.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на три частные клиники Киева. Отмечается, что поставки предварительно ожидаются в августе.

Согласно календарю, прививки АКДС предусмотрены четыре раза: в три месяца; если нет противопоказаний - еще две с интервалом в 45 дней; ревакцинация в полтора года.

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Если не пройти процедуру вовремя, профилактику инфекционных заболеваний придется начинать заново. За международные закупки препаратов отвечает Министерство здравоохранения Украины.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава нет информации о критической ситуации с вакцинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в Украине обновили календарь прививок.

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Темы
ЗдоровьеВакцинация в Украине
Место
Украина
Объекты
прививкаМинистерство здравоохранения
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