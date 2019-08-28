Стало известно, кто сменит Супрун на посту главы Минздрава

Главным претендентом на пост министра здравоохранения Украины является бывший глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Об этом сообщает LB.ua, отмечая, что у него уже даже состоялся разговор с основным кандидатом на пост премьер-министра Алексеем Гончаруком.

Кроме того, ожидается, что вечером 28 августа у Степанова также состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Известно, что Степанов имеет медицинское образование. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен пятым президентом Украины Петром Порошенко между первым и вторым туром выборов.

Сам Степанов достаточно давно хотел работать в системе здравоохранения. Его шансы занять должность увеличивает также то, что он является близким другом и кумом Игоря Палицы, который прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Максим Степанов и Ульяна Супрун

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что в команде Зеленского рассматривают кандидатуру учредителя сети клиник "Борис" Михаила Радуцкого на пост министра здравоохранения вместо Ульяны Супрун.

Однако новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий отказался от должности министра здравоохранения Украины. При этом он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить главой ведомства Александра Квиташвили, который уже возглавлял Минздрав Украины.

Позднее появилась информация о том, что новым министром здравоохранения станет, скорее всего, глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко. Его кандидатуру поддержало экспертное сообщество, американская сторона и Офис президента. Однако, по информации журналистки Сони Кошкиной, он отказался от должности из-за низкой зарплаты.

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