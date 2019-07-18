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/ Новости медицины

Не используют в Европе и США: какие лекарства лучше выбросить

8.7т Читать материал на украинском

На украинском фармацевтическом рынке представлено множество лекарств, эффективность которых не доказана. Производители активно рекламируют свои продукты, однако пользы для покупателя (больного) от них никакой. Также есть ряд препаратов, которые запрещены в развитых странах, но которые все еще доступны в Украине.

Какие это лекарства и почему они не одобрены или вовсе запрещены, рассказал врач-эксперт Виктор Литвиненко.

"В первую очередь, хочется выделить всем известный анальгин (метамизол натрия). Он годами применялся для снятия боли и как жаропонижающее средство, но "попал в немилость" из-за побочных эффектов. В Швеции данный препарат запрещен, поскольку он нарушает кроветворение, что связано с высоким риском агранулоцитоза.

Анальгин-Дарница

Анальгин-Дарница

darnitsa.ua

Анальгин, раствор для инъекций

Анальгин, раствор для инъекций

aptekanc.com

Стоит отметить и актовегин, он представляет собой депротеинизированный гемодиализат крови крупного рогатого скота. Производители утверждают, что он снижает выраженность кислородного голодания тканей. Хотя реальная эффективность препарата не доказана, ввиду невозможности оценить ее с помощью критериев доказательной медицины. С этим лекарством фармакокинетические методы не работают – оно состоит исключительно из физиологических компонентов. В США использование производных крови теленка запрещено в качестве лекарственного препарата. В странах Западной Европы, Канаде, Австралиии и Японии данное вещество не одобрено к применению с целью лечения.

Актовегин

Актовегин

takeda.com

Российский противовирусный препарат арбидол нигде в мире не используется. Его применение не одобрено известными и компетентными регуляторами.

Арбидол

Арбидол

aif.ua

Популярные муколитики амброксол и бромгексин тоже в списке запрещенных. Они часто применяются при заболеваниях легких и дыхательных путей, способствуя разжижению и выведению слизи. Но в 2015 году стало известно о небольшом риске тяжелой аллергической реакции и тяжелых кожных побочных реакций в виде эритемы и синдрома Стивенса-Джонсона", – объясняет врач.

Химическая формула амброксола

Химическая формула амброксола

Скриншот compendium.com.ua

Химическая формула бромгексина

Химическая формула бромгексина

Скриншот compendium.com.ua

Также он упомянул о дронедароне, назначаемом для лечения аритмии. Лекарство имеет множество побочных реакций. Со стороны сердечно-сосудистой системы это – застойная сердечная недостаточность и брадикардия, наблюдаются гепатобилиарные нарушения. Со стороны ЖКТ – диарея, рвота, тошнота, боль в животе, диспепсия. Могут появляться высыпания и зуд. Из общих нарушений стоит отметить усталость и астению. По данным FDA, применение препарата также связано с серьезным повреждением печени и повышением риска смерти.

Препарат Мультак

Препарат Мультак

apteka24.ua

В Украине хорошо известен церебролизин, его также назначают для лечения острого ишемического инсульта в странах Восточной Европы, России, Китае и других странах Азии. Врач рассказал, что несколько лет назад некоммерческая организация "Кокрановское сотрудничество" представила свои результаты, которые не продемонстрировали клинических преимуществ церебролизина для лечения данной болезни.

Церебролизин

Церебролизин

promedic.com.ua

"Касательно иммуномодуляторов, например Иммуно Веда, Иммуно Тайсс, Иммуно-флора, Иммуновел, хочется сказать следующее. Эффективность лекарств, которые "поднимают иммунитет", не доказана. От продажи "пустышек" пользу получают только производители.

Иммуностимуляторы

Иммуностимуляторы

Коллаж

И последним хочу дать комментарий по хондропротекторам, в состав которых входять глюкозамин и хондроитин сульфат. Это очень дорогие препараты, которые не действуют, к примеру, Структум и Дона. В кровоснабжении мениска не участвуют сосуды и все питательные вещества он получает путём диффузии из окружающих тканей и синовиальной (суставной) жидкости. Так что, восстановить разорванный мениск эти препараты, к сожалению, не могут. Процесс разрушения хряща можно только замедлить, снизив массу тела и убрав статические нагрузки. В Америке хондропротекторы считаются диетической добавкой, которая не используется для лечения", – подытожил эксперт.

Химическая формула глюкозамина

Химическая формула глюкозамина

wikipedia.org

Химическая формула хондроитин сульфата

Химическая формула хондроитин сульфата

wikipedia.org

Хондропротекторы

Хондропротекторы

Коллаж

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
лекарства
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Любое лекарство имеет побочные эффекты и противопоказания о чем пишется в инструкции, а второе это фармацевтический бизнес которому по карману купить любых "экспертов" и лаборатории. Если анальгин помогает в трудную минуту, то срать я хотел на все выводы "специалистов".
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