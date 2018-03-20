Спирт, зеленка, йод: Супрун опять взялась за антисептики

Министр здравоохранения Ульяна Супрун продолжает развенчивать мифы о популярных в Украине медикаментах.

Так, в своем посте на странице в Facebook чиновник написала о том, какие препараты-антисептики "родом из детства" на самом деле работают, а какие оказались пустышками.

Итак. Зеленка. По словам Супрун, она действительно эффективна и помогает обеззараживать раны. Однако министр при этом отметила, что средства зеленки относятся к устаревшим, и развитые страны отказываются от их использования.

Более эффективными и набирающими популярность антисептиками являются йодосодержимые средства, а особенно те, которые содержат повидон. Они являются менее агрессивными, чем непосредственно раствор йода, потому меньше раздражают травмированные поверхности.

В частности, повидон-йод более "нежный" к травмам и способствует их быстрому заживлению.

Далее – спирт. Министр утверждает, что он работает, но только в определенной концентрации. Так, наиболее эффективная - 70%-я. Меньшая же концентрация не имеет бактериоцидного действия, а 96%ная менее эффективна 70%й из-за особенности бактериальной мембраны.

Хлоргексидин министр также признала эффективным.

А вот популярному "Мирамистину" повезло меньше. По словам Супрун, должных испытаний его эффективности в мире не проводили. Потому рискнуть и обработать им небольшие травмы можно, а вот с серьезными лучше прибегнуть в другим антисептикам.

Как ранее писал "МедОбоз", Супрун рассказала о том, какие популярные препараты убивают иммунитет.