Специалисты рекомендуют. Must have средство при растяжениях и травмах суставов и позвоночника

Чаще всего с травмами сталкиваются те, кто регулярно занимается спортом, физическими упражнениями. Спортсмены, которые сделали физическую активность своей профессией, чаще других сталкиваются с травмами. Им не понаслышке известно, как надолго может вывести из жизненной колеи простой ушиб или растяжение.

В последние годы все больше любителей занимаются активными и довольно травматичными видами спорта. Наверняка вы или кто-то из ваших знакомых занимаются:

- бегом, спортивной ходьбой, скандинавской ходьбой;

- велосипедным спортом;

- ездой на роликах, скейтах, самокатах;

- футболом, баскетболом, волейболом, теннисом;

- зимними видами спорта – катанием на горных лыжах, сноубордах.

Наиболее частые спортивные травмы связаны с перенапряжением опорно-двигательного аппарата, такими как:

- ушибы, гематомы;

- бурситы, тендиниты;

- растяжения сухожилий;

- травмы суставов;

- травмы мягких тканей – разрывы мышц, миозиты, гематомы.

Такие травмы сопровождаются сильными болями, вызываемыми воспалительным процессами.

При лечении подобных состояний требуются препараты, которые не только купируют воспалительные процессы, но и снимут болевые ощущения.

Чтобы идти в ногу со временем, крайне важно, чтобы препарат содержал не только химические элементы, но и экстракты лекарственных растений. Такие лекарственные средства не только принесут ощутимый лечебный эффект, но и имеют меньше побочки.

Диклониум поможет одолеть боль и вернет радость движения

К числу таких препаратов относится Диклониум гель.

Данный препарат обладает противовоспалительными, болеутоляющими свойствами, а также способствует ускорению выздоровления, благодаря способности, проникая в клетки поврежденных тканей, восстанавливать их целостность.

Диклониум гель рекомендуется применять при заболеваниях, травмах суставов и позвоночника. Его курсовое применение способствует улучшению при функциональных расстройствах функционального состояния позвоночника, суставов и мягких тканей в случае ушибов, дискомфорта, боли вследствие перенагрузки опорно-двигательного аппарата.

Эффективно снимает боли:

- в позвоночнике (во всех его отделах – шейном, грудном, пояснице, области крестца);

- вызванные хроническими болезнями суставов;

- спровоцированные ушибами, травмами, другими видами повреждений.

Препарат содержит как синтезированные фармацевтические активные компоненты (диклофенак натрия, димексид), так и природные, проверенные временем, применявшиеся в течение сотен лет народной медициной (бадяга, ментол).

Диклониум: рекомендуют профессионалы

Высокую эффективность препарата Диклониум гель подтверждают профессионалы – люди, постоянно сталкивающиеся с последствиями травм опорно-двигательного аппарата.

В частности, стертифицированный остеопат, имеющий многолетний стаж лечения расстройств опорно-двигательного аппарата Татьяна Житкевич отмечает его высокую эффективность в борьбе с мышечными болями (миозитом), мышечными спазмами, как являющимися последствиями травм, так и простой крепатуры. Она отмечает: "после нанесения геля на связки и мышцы в этих областях утихает боль, в связи с чем мышцы и связки расслабляются, и специалисту легко провести коррекцию, не причиняя боли пациенту".

Т. Житкевич рекомендует всем своим пациентам применять Диклониум в домашних условиях, в случае травм и растяжений.

Диклониум обладает легкой гелевой текстурой на гидрофильной основе, что способствует его более эффективному проникновению в ткани, нежели тяжелые мази, содержащие животные жиры.

Быстрый эффект и высокая эффективность препарата Диклониум гель – главная причина, почему его применяют специалисты по спортивным травмам. В частности, профессиональный массажист Светлана Рыбий, имеющий многолетний опыт реабилитации после ушибов, растяжений, подчеркнула, что уже привыкла использовать Диклониум гель для восстановления пациентов, у которых отмечаются болевые ощущения после спортивных занятий.

"Советую применять его, когда необходимо поработать над восстановлением, избавить мышцы от боли. Часто это категория любителей спорта. Таких пациентов становится больше особенно сейчас, когда после окончания зимы сезон забегов открыт. Очень рекомендую Диклониум и в домашнем использовании" - подчеркнула спортивный массажист С.Рыбий.

В частности, препарат можно рекомендовать для начинающих спортсменов или любителей, при таком распространенном явлении, как крепатура. Крепатура, или боль в мышцах, наступающая вследствие занятий спортом после длительного перерыва, часто вызывается микротравмами мышечных волокон. Однако, хотя эти травмы не имеют больших масштабов, тем не менее, боль при крепатуре обычно доставляет серьезные физические страдания.

Нанесение геля Диклониум после занятий спортом, а также перед сном, снимает болевые ощущения, уберет воспалительные процессы, что поможет вернуть вас к активной жизни.

Диклониум гель, в частности, может помочь, если причинами боли в суставах, костях, мягких тканях или пояснице является ушиб, часто – сопряженный с гематомами (синяками).

Как действуют активные компоненты Диклониум геля

Основным действующим компонентом препарата является диклофенак натрия. Проникая в поврежденные мышечные волокна и клетки, летки и волокна, диклофенак снижает воспалительные процессы, как следствие – уходят боль и отеки, процессы регенерации ускоряются.

Димексид, также входящий в его состав, не только имеет противовоспалительные свойства, но и является транспортом, ускоряющим в травмированные клетки другие активные вещества.

Ментол – вещество двухфазного действия. Вначале, кроме придания приятного запаха гелю, ментол производит легкое обезболивающее действие, производят охлаждающий эффект, и придавая ощущение свежести. На втором этапе своего действия компонент, напротив, вызывает расширение мелких кровеносных сосудов, вызывая ощущение прилива тепла, снимая боль.

Бадяга – особый вид пресноводных губок, организм которых имеет губчатое строение в виде ячеек с перепонками, образованных кремнеземом, солями кальция и белковым веществом спонгинином. Кристаллы кремнезема, имеющие форму мелких игл, при втирании в кожу вместе со спонгинином вызывают местное раздражение и усиление кровообращения, благодаря чему проявляется отвлекающее и обезболивающее действие, а также активируется процесс восстановления поврежденных тканей и рассасывание гематом.

Препарат легок в использовании, а благодаря гелевой текстуре быстро впитывается, не пачкая одежду и не оставляя жирных следов при этом.

Наносить Диклониум гель (на неповрежденную кожу) можно 1-2 раза в день, например – в начале дня или после тренировки, а также перед отходом ко сну. Нанесение препарата перед сном поможет более легкому засыпанию, без болевых ощущений. В то же время гель во время сна продолжит свое действие.

Если вы спортсмен и особенно – если с наступлением весны активизировали занятия активными видами спорта, держите в своей домашней аптечке Диклониум гель, который поможет ускорить выздоровление после травм и снимет болевые ощущения.

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