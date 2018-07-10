МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Спасет от рака: ученые назвали самый полезный алкогольный напиток

8.6тЧитать новость на украинском

Употребление виски в умеренных количествах может защитить от рака и ряда тяжелых заболеваний.

К такому мнению пришли израильские медики после долгих исследований. Об этом сообщает MIGnews со ссылкой на Los Angeles Times.

Отмечается, что напиток помогает защитить здоровые клетки от окисления и мутаций благодаря содержанию эллаговой кислоты (антиоксидант). Она также присутствует во многих фруктах. Данное вещество препятствует перерождению клеток в раковые.

Новости
Ученые создали кашу и печенье против рака

По данным исследователей, при употреблении виски в умеренных дозах в организме уменьшается уровень "плохого" холестерина. Кроме того, напиток препятствует развитию слабоумия. Также, виски безопасен для диабетиков, потому что в нем содержится мало сахара и углеводов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали о препаратах, которые могут вызывать онкологические заболевания.

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на Обозревателе.

Темы
Исследование ученыхЗдоровье
Место
Израиль
Объекты
ракалкоголь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
19
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины