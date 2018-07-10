Спасет от рака: ученые назвали самый полезный алкогольный напиток

Употребление виски в умеренных количествах может защитить от рака и ряда тяжелых заболеваний.

К такому мнению пришли израильские медики после долгих исследований. Об этом сообщает MIGnews со ссылкой на Los Angeles Times.

Отмечается, что напиток помогает защитить здоровые клетки от окисления и мутаций благодаря содержанию эллаговой кислоты (антиоксидант). Она также присутствует во многих фруктах. Данное вещество препятствует перерождению клеток в раковые.

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По данным исследователей, при употреблении виски в умеренных дозах в организме уменьшается уровень "плохого" холестерина. Кроме того, напиток препятствует развитию слабоумия. Также, виски безопасен для диабетиков, потому что в нем содержится мало сахара и углеводов.

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