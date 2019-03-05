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/Новости медицины

''Совы'' или ''жаворонки'': у кого выше риск ранней смерти

5.1тЧитать материал на украинском

Так называемый совы, которые охотнее работают в ночное время, чем в утреннее, имеют более высокие риски преждевременной смерти, чем ''жаворонки''.

Это связано с тем, что в большинстве видов активности им все время приходится подстраиваться под ранний подъем и мозговую активность в утреннее время, пишет Current Biology.

К такому выводу пришли ученые из Австралии, которые наблюдали за группами ''сов'' и ''жаворонков''. Они заявили, что мозг представителей таких биоритмов имеет разную структуру.

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"Совы" и "жаворонки": кто рискует умереть раньше

''Смещение биологических и рабочих часов у ''сов'' можно сравнить с изменением графика из-за перелета в другую точку Земли. Только ''совам'' приходится находится в таком состоянии почти постоянно'', – заверил один из авторов исследования.

Ученые подчеркнули, что днем мозг ''жаворонков'' выполняет задачи намного лучше, однако ''совы'' чаще становятся успешными в бизнесе.

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Иллюстрация

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Как писал OBOZREVATEL, "совы" болеют раком молочной железы на 48% больше "жаворонков". К такому выводу пришли медики после анализа ДНК.

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Место
Австралия
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