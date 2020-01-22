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"Современные антибиотики малоэффективны против опасных супербактерий": в ВОЗ забили тревогу

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Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность отрешенностью крупных фармацевтических производителей от создания новых антибиотиков, эффективных в борьбе с современными супербактериями.

В частности, речь идет об отсутствии частных инвестиций в разработку и исследования новых лекарств, пишет Pharmaphorum.

В обзоре текущей ситуации ВОЗ ссылается на мнения экспертов о том, что нынешняя ситуация с инвестициями не сильно отдаляет рынок новых препаратов от уже имеющегося.

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Так, согласно новым отчетам, из 60 разрабатываемых веществ (среди них 50 антибиотиков и 10 биопрепаратов) не направлены на борьбу с наиболее опасными резистентными штаммами грамотрицательных бактерий.

В ВОЗ напомнили, что в 2017 году уже был опубликован список приоритетных патогенных микроорганизмов, способных привести к смертельно опасным заболеваниям (туберкулез, пневмония и т.д.) при этом устойчивых к существующим методам лечения. Эксперты, составляющие данный список, намеревались инициировать медицинскую исследовательскую кампанию по разработке инновационных препаратов против устойчивых бактерий.

Однако "воз и ныне там". Некоторые крупные производители вовсе прекратили разработку антибиотиков, некоторые объявили себя банкротами и т.д.

"32 из 50 разрабатываемых антибиотиков нацелены на приоритетные патогены, при этом большинство из них имеют ограниченные преимущества по сравнению с уже существующими антибиотиками. И только два поражают грамотрицательные бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, но высоким уровнем распространенности", – отмечают авторы доклада.

К таким супербактериям в ВОЗ отнесли, в частности, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, которые могут вызывать тяжелые и часто смертельные инфекции, представляющие особую угрозу для людей со слабой или еще не полностью развитой иммунной системой (новорожденные, пожилые люди, пациенты перенесшие хирургическое вмешательство или химиотерапию).

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В ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время возлагают надежды на некоммерческую организацию GARDP. Там, в свою очередь, озвучили планы предоставить пять новых методов лечения лекарственно-устойчивых инфекций к 2025 году, работая с 50 партнерами из государственного и частного секторов в 20 странах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о смертельном коронавирусе, который начал распространяться в Китае. Вакцины от данной инфекции пока нет, потому медики призывают уделять максимум внимания профилактике.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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