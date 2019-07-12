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/ Новости медицины

Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск

1.1т Читать материал на украинском

Совладелец сети киевских медицинских клиник "Борис" Лев Хлявич объявлен Интерполом в международный розыск.

Об этом свидетельствует красная карточка Интерпола с пометкой "fugitive wanted for prosecution" – разыскивается для судебного преследования, передает информационное агенство УНИАН.

Объявление в розыск состоялось в конце января 2019 года, однако как сообщил источник в правоохранительных органах, в интересах следствия это держалось в тайне – Хлявича планировали задержать за рубежом, он пытался укрыться в Литве, но опасаясь ареста, вернулся в Украину.

В отношении Хлявича правоохранительными органами Украины и Армении возбуждены уголовные дела по статьям вымогательство, подделка документов, мошенничество в особо крупном размере, ложный донос и неуплата налогов. В Украине дела расследуются Национальной полицией и Государственным бюро расследований.

Хлявича подозревают в том, что он путем угроз и подделки документов вместе с сообщниками вымогал у армянских бизнесменов (братьев Саркисовых) 10 млн долларов.

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Лев Хлявич

Лев Хлявич

glavred.info

Карточка Хлявича в базе Интерпола

Карточка Хлявича в базе Интерпола

Скриншот

Совладельца клиники "Борис" ищет Интерпол

Совладельца клиники "Борис" ищет Интерпол

Иллюстрация

Кроме того, к расследованию резонансного дела подключилось также ФБР, поскольку, согласно оперативным данным, Хлявич часто бывает в США и контактирует с местным криминалитетом.

На данный момент в клинике "Борис" информацию о розыске их совладельца пока не комментируют. Известно, что в 2000 году Хлявич фигурировал в уголовном деле по фактам подделки и незаконного сбыта государственных страховых полисов в Крыму для иностранных туристов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что администрация клиники "Инто-Сана" обвиняет в предвзятости полицию и суд, которые используются как орудие мести против врачей.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
Интерпол
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