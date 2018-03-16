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Совершенно бесполезно: Британия отказалась от гомеопатии

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Гомеопатические препараты все чаще признаются бессильными и приравниваются к плацебо.

Стало известно, гомеопатии и ее производителям нанесли очередной сокрушительный удар. Как говорится на странице в Facebook министра здравоохранения Ульяны Супрун, Национальная служба здравоохранения Британии полностью прекратила финансирование самого крупного в стране центра гомеопатии, фитотерапии и альтернативной медицины.

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Украинский министр отметила, что это еще один повод для украинцев отказаться от лечения подобными препаратами и, соответственной, пустой траты немалых средств.

И призывает пациентов доверять только тому лечению, эффективность которого действительно доказана.

Ранее "МедОбоз" публиковал список бесполезных лекарств.

Персона
Ульяна Супрун
Объект
здоровье
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