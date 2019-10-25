Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Сотни тысяч недостачи: появились результаты проверки в оскандалившемся Институте рака

1.4т Читать материал на украинском

В Национальном институте рака в Киеве, который в последнее время угодил в несколько коррупционных скандалов, было обнаружено многочисленные нарушения.

Результаты аудита в медучреждении обнародовала в пятницу, 25 октября, пресс-служба Министерства здравоохранения. Материалы были направлены в правоохранительные органы.

Проверка Управления внутреннего аудита Минздрава длилась 6 дней. Сотрудникам института дали рекомендации по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных.

Новости
"Плакали ваши денежки": внеплановая проверка в Институте рака

Минздрав провел аудит в Институте рака

Минздрав провел аудит в Институте рака

УНН

В частности, были зафиксированы такие нарушения:

  • Потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий формировались бессистемно – у Института нет регламентированного порядка формирования потребности для закупки. По результатам оценки заключения договоров на приобретение лекарств установлены факты несвоевременного поставка оборудования, лекарств и медицинских изделий, ненадлежащий контроль за отгрузкой товаров, подтверждает риск неэффективного использования бюджетных средств.

  • Установлено необоснованно большие остатки препарата Метотрексат Тева (взрослая онкология), более 4 тыс. упаковок, при том, что среднегодовое использование составляет около 800 флаконов.

  • Дорогостоящее оборудование не используется для лечения пациентов, а стоит на складе. В частности, не введен в эксплуатацию линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX ,закупленний еще в 2011 году. В общем 7 единиц медицинского оборудования не используется.

  • Недостаток компьютерной техники на складе в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 000 гривен. Техника была приобретена Институтом в 2017 году, с целью реализации проекта "Введение медицинской информатизационной системы в Национальном институте рака". Отсутствие надлежащей системы системы хранения, выдачи и инвентаризации техники, что создало вероятный риск потери материальных ценностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Киев
Тег
Национальный институт рака
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
2
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости