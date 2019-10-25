Сотни тысяч недостачи: появились результаты проверки в оскандалившемся Институте рака

В Национальном институте рака в Киеве, который в последнее время угодил в несколько коррупционных скандалов, было обнаружено многочисленные нарушения.

Результаты аудита в медучреждении обнародовала в пятницу, 25 октября, пресс-служба Министерства здравоохранения. Материалы были направлены в правоохранительные органы.

Проверка Управления внутреннего аудита Минздрава длилась 6 дней. Сотрудникам института дали рекомендации по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных.

Минздрав провел аудит в Институте рака УНН

В частности, были зафиксированы такие нарушения:

Потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий формировались бессистемно – у Института нет регламентированного порядка формирования потребности для закупки. По результатам оценки заключения договоров на приобретение лекарств установлены факты несвоевременного поставка оборудования, лекарств и медицинских изделий, ненадлежащий контроль за отгрузкой товаров, подтверждает риск неэффективного использования бюджетных средств.

Установлено необоснованно большие остатки препарата Метотрексат Тева (взрослая онкология), более 4 тыс. упаковок, при том, что среднегодовое использование составляет около 800 флаконов.

Дорогостоящее оборудование не используется для лечения пациентов, а стоит на складе. В частности, не введен в эксплуатацию линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX ,закупленний еще в 2011 году. В общем 7 единиц медицинского оборудования не используется.

Недостаток компьютерной техники на складе в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 000 гривен. Техника была приобретена Институтом в 2017 году, с целью реализации проекта "Введение медицинской информатизационной системы в Национальном институте рака". Отсутствие надлежащей системы системы хранения, выдачи и инвентаризации техники, что создало вероятный риск потери материальных ценностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 сентября у врачей Института провели обыски и изъяли незаконно полученные средства. 17 сентября им объявили подозрение.

Журналистка Янина Соколова выяснила, что директор Национального института рака Елена Колесник причастна к масштабным коррупционным схемам с лекарствами и живет не по средствам.

Также на поборы в Институте рака обратила внимание онкобольная журналистка Яна Осадчая.

Также в медучреждении разгорелся скандал из-за того, что его сотрудница, кандидат медицинских наук Анна Губарева отказалась лечить воина АТО Виталия Драгана по льготной системе, заявив, что "никаких льгот не будет, потому что ты убивал братский народ".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!