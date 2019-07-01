Солнечное затмение 2 июля 2019: как повлияет на здоровье

2 июля 2019 года в 22:22 по киевскому времени ожидается полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать перед закатом в Чили и Аргентине.

Несмотря на то, что украинцы не увидят этого природного явления, некоторые из них смогут ощутить его воздействие на психоэмоциональное состояние.

По словам врача-эксперта Виктора Литвиненка, солнечное затмение не сильно сказывается на физическом самочувствии, однако может задеть психологическую сферу.

Так, у человека может наблюдаться неосознанное чувство тревоги, вызванное непривычной средой. Подобные ощущения могут возникать при подъеме в горы или при погружении под воду. Беспокойство могут испытывать и животные: одни начинают волноваться и искать убежище, другие – будто замирают.

Такое возбуждающее действие затмения связано с периодической потерей солнечной активности, что доказывает нашу зависимость от небесного светила.

По совету врача, справиться с негативными ощущениями поможет информированность и увлеченность этим явлением, что отвлечет от тревожных мыслей. Одним из способов избежать плохого самочувствия является контрастный душ и невысокая физическая активность.

Дети наблюдают солнечное затмение time.com

Полное солнечное затмение pixabay.com

Здоровые физически и психологически люди должны переносить подобные явления гораздо легче.

Ранее MedOboz писал, что в начале этого месяца Украину настигла сильная магнитная буря, из-за чего многие люди столкнулись с излишней эмоциональной напряженностью.

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