История с бациллой (зачеркнуто) раком Янины Соколовой началась весной. Как раз, аккурат, когда начались первые качели по Безносенко – главврачу Института рака, и миллионных хищениях в закупках под патронажем Ульяны Супрун.

Вернемся к первоисточнику – публикации Янины. Любому пациенту детально объясняют, что есть такое его болезнь. Схему лечения, перспективы, предлагают варианты. Потому для журналиста и пациента, прошедшего весь путь адъювантного лечения 2 в 1, писать бацилла допустимо только в случае БРЕХНИ! Пациенты со злокачественными заболеваниями иногда уже через пару месяцев владеют вопросом лучше семейников.

Фейсбук Yanina Sokolova

Дальше – 40 лучей и 4 химии за 7 месяцев, вы не находите странной продуктивность работы пациентки Соколовой, указанной в ее публикации. Фото с ее участием на праздничных мероприятиях В этот период, опять таки.

Минус пару органов – учитывая, что Самохвалова (супрунобот онкогинеколог и глава совета молодых учёных НИР), то для специалиста клиническая картина с комплексным лечением и метастазами становится понятна.

Скриншот Фейсбук Янины Соколовой

Скриншот Фейсбук Янины Соколовой

Для состоятельного человека лечение в Украине в столь критическом состоянии, а не в Израиле или Германии, так же вызывает подозрение, когда вопрос стоит о жизни и смерти, при этом ты херячишь украинскую медицину годами, да и в самой публикации пишешь, что государство не способно тебе помочь (странное противоречие).

Тут возникает вопрос: почему вписалась Янина за Безноса, по которому есть уголовное дело? Может, потому, что следующее руководство может поднять документацию и увидеть тот факт, что у неё был рак in situ, и Соколова просто использовала этот момент для бизнеспроекта "яНина", может там ничего не было от слова совсем?

Безносенко А.П. www.bagnet.org

Сам Безносенко А.П. – организатор преступной схемы, по которой онкобольным продавали закупленные государством препараты для химиотерапии. Суммы за один сеанс составляли от 4000 до 70 000 гривен. Со своей "командой" Безносенко получал от 150 000 до 500 000 гривен в неделю. Также главврачу за 4 года при официальной зарплате в 10 000 гривен удалось приобрести:

квартиру в Киеве стоимостью 50 000 долларов США;

квартиру в современном ЖК стоимостью 210 000 долларов США, оформив ее на своего отца;

автомобиль Субару Оутбек стоимостью 40 000 долларов США;

автомобиль Тойота Авенсис стоимостью 10 000 долларов США.

На данный момент Безносенко А.П. уже отстранен от должности, против него возбуждено ряд уголовных дел.

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