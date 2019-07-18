Собирали "пазл" 13 часов: в Таиланде врачи спасли разорванную на куски руку. Шокирующие фото 18+

Хирурги в Таиланде собрали по кускам руку человека, который попал ей в машину для переработки пластмассы.

Авария произошла три года назад, сообщает Daily Mail. Тогда его большой палец, мизинец, кончик указательного пальца и большой кусок ладони были разрезаны, нервы и связки были тоже разорваны.

Медики в Бангкоке 13 часов собирали руку несчастного.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Доктор Вичит Сиритаттамронг рассказал, что сначала пациент был недоволен результатами, спрашивая: "Почему вы не приложили мой указательный палец?".

"Затем я показал ему фотографию его конечность перед операцией, и он понял, как ему повезло, что он снова может использовать свою руку", - вспоминает ортопед и реконструктивный хирург. - "После этого он был благодарен всей команде, которая только что спасла его от инвалидности".

Пострадавший мужчина смог вернуться к работе после аварии и с тех пор у него не было никаких осложнений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хирурги пересобрали череп ребенку с редкой деформацией.

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