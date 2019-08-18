Врач нашел связь между потенцией и темными очками

Сильно затемненное стекло солнцезащитных очков при регулярном использовании может спровоцировать снижение потенции у мужчин.

"Если мужчины постоянно ходят в темных очках. Это научно доказано", – предупредил в эфире ObozTV офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков.

Как рассказал Рыков, для глаз лучше всего подходят "физиологические" цвета солнцезащитных очков – терракот, коричневый, серый, бежевый.

"Любые другие – это модные цвета. Которыми можно пользоваться, но определенное время, не постоянно", – уточнил врач.

Он также подчеркнул, что ни цвет, ни интенсивность затемнения не влияет на степень защиты от ультрафиолетовых лучей.

"На очках должна быть пленка от ультрафиолета. Нужно смотреть, там обязательно висит бирочка, где написано, что есть степень защиты и специальная пленка от ультрафиолета", – объяснил профессор.

Офтальмологи не рекомендуют постоянно носить солнцезащитные очки sallauretta.com

Как сообщал OBOZREVATEL, негативное влияние на здоровье мужчин оказывает также препарат под названием финастерид, который используется для лечения облысения. Многие представители сильного пола, принимающие лекарство, жаловались на снижение либидо, импотенцию, бессонницу и другие побочные эффекты.

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