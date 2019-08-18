Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Врач нашел связь между потенцией и темными очками

569 Читать материал на украинском

Сильно затемненное стекло солнцезащитных очков при регулярном использовании может спровоцировать снижение потенции у мужчин.

"Если мужчины постоянно ходят в темных очках. Это научно доказано", – предупредил в эфире ObozTV офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков.

Как рассказал Рыков, для глаз лучше всего подходят "физиологические" цвета солнцезащитных очков – терракот, коричневый, серый, бежевый.

"Любые другие – это модные цвета. Которыми можно пользоваться, но определенное время, не постоянно", – уточнил врач.

Новости
"Лучше Виагры": найден новый способ усилить мужскую потенцию

Он также подчеркнул, что ни цвет, ни интенсивность затемнения не влияет на степень защиты от ультрафиолетовых лучей.

"На очках должна быть пленка от ультрафиолета. Нужно смотреть, там обязательно висит бирочка, где написано, что есть степень защиты и специальная пленка от ультрафиолета", – объяснил профессор.

Офтальмологи не рекомендуют постоянно носить солнцезащитные очки

Офтальмологи не рекомендуют постоянно носить солнцезащитные очки

sallauretta.com

Как сообщал OBOZREVATEL, негативное влияние на здоровье мужчин оказывает также препарат под названием финастерид, который используется для лечения облысения. Многие представители сильного пола, принимающие лекарство, жаловались на снижение либидо, импотенцию, бессонницу и другие побочные эффекты.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
Здоровье Советы врачей Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Сергей Рыков
Теги
мужчина Секс здоровье Советы врача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости