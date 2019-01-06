Снижает риск на 11%: ученые назвали новый метод предотвращения рака

Ученые Гарвардской школы пришли к выводу, что употребление свежих овощей эффективно защищает от возникновения рака молочной железы.

При этом наибольшую пользу приносят желтые и оранжевые овощи, пишет International Journal of Cancer. Секрет кроется в пигменте, который придает кожуре этих оттенков. Он накапливается в женском организме и улучшает иммунитет против онкологических заболеваний.

"Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%", – уточнили исследователи.

А вот повысить риск возникновения рака молочных желез могут алкоголь в больших количествах и высокий холестерин.

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Как писал OBOZREVATEL,украинский онколог пояснил, что одним из важнейших факторов риска у людей является питание. Также возникновение онкологии связано с патологией сосудов и стресом.