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Смог в Киеве: врач дала советы, как его пережить

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Несколько дней Киев и пригород окутывает густой туман, пропитанный едким запахом дыма и выхлопных газов.

Такое явление не только приносит неудобство плохой видимостью, но и ухудшает самочувствие.

По мнению медиков, такой туман – достаточно опасное явление. Ведь все угарные газы, которые витают сейчас в воздухе, намного быстрее и проще попадают в легкие и кровь, и надежнее оседают там, поскольку за счет тумана воздух более влажный и "тяжелый". Так, после даже непродолжительного нахождения на улице можно отметить першение в горле, ощущение нехватки воздуха, головокружение и резкую головную боль.

"Больше всего такие погодно-экологические условия вредят маленьким детям, беременным, а также пациентам с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы", - говорит терапевт Наталья Гордиенко.

Врач рассказала читателям MedOboz, как максимально обезопасить себя в условиях опасного тумана.

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Включайте кондиционер

Пока за окном такой туман, плотно закрывайте окна и двери в доме, и не открывайте окна в авто. Вместо проветривания обеспечьте вентиляцию при помощи кондиционера – фильтры примут на себя большую часть вредных веществ из воздуха, потому дышать в помещении (или в салоне) будет намного легче.

После улицы – в душ

Старайтесь как можно меньше находиться на улице. После каждого же вынужденного выхода примите душ с мылом или гелем для душа, чтобы смыть с кожи вредные вещества.

И обязательно смените одежду, ведь часть вредных веществ оседает и на ней, после чего, опять же, они попадают на кожу и проникают в лимфо- и кровоток.

Тренируйтесь только в помещении

Пробежки на свежем воздухе очень полезны, но не при таких условиях – из-за более глубокого и учащенного дыхания и усиленного сердцебиения организм спортсмена рискует получить в разы больше отравляющих веществ. Потому, пока экологическая обстановка не поправится, занимайтесь спортом в помещении, где воздух очищается кондиционером.

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Пейте больше зеленого чая

Концентрация канцерогенных веществ в воздухе при таких условия увеличивается в разы, потому организм как никогда нуждается в повышенных дозах антиоксидантов.

Хороший их источник – зеленый чай. Он помогает нейтрализовать опасные вещества, которые попадают в организм, и ускоряет их выведение наружу.

Добавьте в рацион молоко

Этот продукт славится своими очищающими свойствами – наверняка приходилось слышать фразу "молоко за вредность". Дело в том, что оно работает сродни сорбенту – впитывает в себя и выводит из организма отравляющие вещества.

Если обычное молоко вызывает у вас несварение или расстройство, пейте безлактозное – сорбирующее свойство оно не теряет, при этом очищено от аллергена.

Обратитесь к врачу

Если у вас есть хронические заболевания (астма, бронхит, гипертония и т.д.), вам стоит лишний раз наведаться к своему лечащему врачу, особенно если вы отметили ухудшение самочувствия. Вероятнее всего врач на время повысит дозу применяемого вами препарата либо даст новые или дополнительные назначения (например, при бронхите - мокротовыводящие средства).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о причинах странного тумана в Киеве.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Теги
здоровье Советы врача
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