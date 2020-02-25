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СМИ узнали претендента на кресло главного госсанитарного врача Украины

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Должность главного санитарного врача Украины, восстановить которую в ближайшем времени собирается Кабмин, займет заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в Офисе президента. При этом сам Ляшко в эфире "Свободы слова" заявил, что обязанностью такого врача в первую очередь будет координация вопросов, связанных с эпидемиологическими и токсическими угрозами в стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов все же ложится на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была ликвидирована, но сейчас она решением правительства будет восстановлена... И, я думаю, система будет работать четко и качественно", – сказал он.

СМИ узнали претендента на кресло главного госсанитарного врача Украины

Также Ляшко уточнил, что вместо восстановления санитарно-эпидемиологической службы в Украине хотят ввести специальную систему готовности к реагированию.

"В том числе эпидемиологической, радиологической безопасности, а также безопасности, связанной с токсикологическим характером. Я думаю, это будет комплексный подход", – добавил замминистра здравоохранения.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

zik.ua

Отмечается, что на заседании 24 февраля у президента именно Виктор Ляшко был определен как тот заместитель, который будет назначен главным санврачом страны. И задекларированные задачи будет выполнять он. Нынешний замглавы Минздрава имеет серьезный опыт работы в системе Госсанэпидслужбы Украины и других профильных организациях.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Кабинет министров Украины врачи
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